Le segment des fusées chinoises se désintègre au-dessus de l’océan Indien, la NASA affirme que la Chine s’est comportée de manière «  irresponsable  »

Noreve Housse cuir Apple iPhone Xr Perpétuelle Bleu océan

Quitte à choisir une housse pour votre Apple iPhone Xr, optez pour ce qui se fait de mieux dans l’univers des accessoires de protection pour appareils mobiles. Laissez-vous surprendre par les créations de la marque Noreve : chics et pratiques à la fois. Le cuir de qualité premium est découpé, façonné et travaillé à la main pour obtenir une coque élégante et bien pensée pour iPhone Xr. Chaque millimètre de l’appareil est enrobé dans un accessoire au design fin et léger. Seules les parties dédiées à la caméra, au flash, à la recharge et aux fonctions essentielles du smartphone restent à découvert. Les découpes sont effectuées avec précision. La housse dispose d’une fermeture intelligente et sûre, sans aimant ni pression. Malgré sa finesse, elle est capable d’amortir efficacement les chocs et protège l’iPhone Xr de tous les éventuels dommages esthétiques possibles : rayures, fissures, casse, salissures, etc. L’option la plus formidable chez Noreve est celle qui vous permet de personnaliser l’accessoire comme vous le souhaitez. Il ne vous reste plus qu’à vous décider entre du cuir synthétique, du cuir à effet vieilli, du cuir lisse ou du cuir grainé. Les couleurs de Saint-Tropez sont les vedettes de la marque, mais vous découvrirez aussi des coloris fluo, des couleurs raffinées et même des imprimés animaux.