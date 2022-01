Le secteur spatial, le dernier entrant dans une poussée de recherche de profit, comporte un potentiel et des risques stupéfiants

in

Las Vegas : L’engin au nez retroussé ressemble à un mashup navette-avion, et est le dernier entrant dans une poussée à but lucratif avec un potentiel stupéfiant et des risques pour les humains à visiter, à travailler ou même à vivre dans l’espace.

L’exposition de technologies telles que le modèle grandeur nature du navire « Dream Chaser » au salon technologique CES de Las Vegas est un signal fort que l’ère de l’espace commercial est à nos portes.

Les experts voient un moyen pour les entreprises d’alimenter une ère sans précédent de progrès rapides, mais avec le risque presque certain que des catastrophes spatiales se produisent et des vies soient perdues.

Sierra Space, une filiale de l’entrepreneur aérospatial privé Sierra Nevada Corp., prévoit d’effectuer cette année les missions de vol « Dream Chaser » de 30 pieds (neuf mètres), faisant du vaisseau spatial réutilisable la clé de ses ambitions extraterrestres.

« Avant, les gouvernements étaient les seuls à pouvoir le faire. Maintenant, il s’agit d’êtres humains ordinaires qui peuvent se rendre dans l’espace », a déclaré Neeraj Gupta, directeur général des destinations spatiales de la société. AFP.

L’engin est destiné à transporter des personnes et de l’équipement vers et depuis des installations spatiales commerciales que la société envisage de construire au cours de la prochaine décennie, y compris un système de structures gonflables pour abriter des humains en orbite.

Sierra a un accord avec la NASA pour des vols sans pilote vers la Station spatiale internationale qui doivent commencer cette année, et travaille avec Blue Origin de Jeff Bezos pour développer un avant-poste commercial hors Terre.

« Nous voyons vraiment une ouverture du marché pour emmener de plus en plus de personnes dans l’espace », a ajouté Gupta.

Les efforts spatiaux commerciaux se sont développés rapidement et ont attiré beaucoup d’attention, en particulier les lancements des fusées SpaceX d’Elon Musk qui transportaient des astronautes pour la NASA.

Le propre vol spatial de Bezos l’année dernière a tour à tour fasciné les fans et les critiques indignés de la soi-disant « course à l’espace milliardaire ».

Risques spatiaux

Pourtant, des entreprises comme Sierra proposent quelque chose en plus du tourisme : un centre commercial dans l’espace qui pourrait être utilisé pour fabriquer des produits et un navire qui peut assurer le transport.

Une vidéo de leur « avion spatial » montre la version sans pilote de l’engin retournant sur Terre et atterrissant sur un fuyard comme n’importe quel autre avion commercial.

Les entreprises ont proposé une série d’idées qui, jusqu’à récemment, semblaient être des projets de longue haleine, comme l’extraction d’astéroïdes, mais elles ont également suggéré des applications biomédicales ou la production de certains types de technologies moins farfelues.

Mason Peck, professeur d’astronautique à l’Université Cornell, a déclaré que jusqu’à ces cinq dernières années, fabriquer des objets dans l’espace et les ramener sur Terre n’avait tout simplement aucun sens.

« Maintenant, il y a des entreprises… qui se concentrent en fait sur cette question : comment puis-je gagner de l’argent dans l’espace ? » il a dit AFP.

« Cela n’a jamais été la façon dont les gens expriment les avantages de l’espace. Cela a toujours été quelque chose d’un peu plus large, comme les avantages pour l’humanité ou l’humanité ou l’intérêt de la science », a-t-il ajouté.

Mais le pouvoir du profit a le potentiel d’accélérer considérablement l’efficacité, les progrès technologiques et la capacité d’une manière qui n’est pas dans l’approche lente et délibérée de la NASA ou de l’Agence spatiale européenne.

« Cela injecte plus d’argent dans l’industrie spatiale. La technologie s’améliore, les coûts diminuent pour que tout le monde en profite », a déclaré Mike Gruntman, professeur d’astronautique à l’Université de Californie du Sud.

Cela viendrait alors que la NASA a des accords qui font partie des efforts de l’agence pour permettre une économie commerciale dirigée par les États-Unis en orbite terrestre basse.

Pourtant, la perspective d’une augmentation de l’activité spatiale qui pourrait être exercée par des entreprises à but lucratif comporte des risques bien réels.

« Il viendra certainement un moment où il y aura des tragédies, des morts et des destructions à cause de cela, comme c’est le cas pour tout. Il y a des accidents de voiture, des ponts défaillants, des trains déraillés », a ajouté Peck.

« Le prochain William Shatner que nous enverrons dans l’espace pourrait ne pas revenir … et ce sera terrible. Mais ce ne sont pas des raisons de ne pas le faire », a-t-il déclaré en référence au voyage de la star de Star Trek lors du lancement de Blue Origin.

