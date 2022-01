Le secret qui maintient la relation entre Dakota Johnson et Chris Martin de Coldplay

Dakota Johnson et Chris Martin Ils sont ensemble depuis un moment et tous les deux savent ce que c’est que d’être au centre de la scène. Surtout elle, qui a des parents célèbres comme Melanie Griffith et Don Johnson. Pour sa part, le chef de Jeu froid Il est membre de l’un des groupes de musique les plus célèbres au monde. On pourrait supposer que ce niveau d’attention est préjudiciable à la vie affective.

Cependant, le couple reste en équilibre, malgré quelques tempêtes ou ruptures dans le passé, ils ont été à nouveau choisis et il y a un secret qui maintient ces deux personnages ensemble quoi qu’ils disent. La différence d’âge est grande : elle a 32 ans et lui en a 44. Pourtant, c’est à ce moment-là que, malgré tout, ils se rapprochent.

Le couple va-t-il se marier prochainement ?

« Parfois, j’ai l’impression d’avoir 48 ans et d’autres fois 26. J’ai vécu beaucoup de choses tout au long de ma vie, surtout dans ma jeunesse, donc je dirais qu’en général je me sens plus vieux que je ne le suis vraiment », a révélé le protagoniste de 50 nuances de gris. En réalité, Dakota vous vous sentez plus âgé que votre partenaire à bien des égards et cela leur donne un équilibre important dans l’aspect émotionnel et mental du couple.

L’actrice a ajouté : « » Nous sommes ensemble depuis longtemps et nous sortons de temps en temps. Mais nous travaillons tous les deux beaucoup et nous aimons être à l’aise à la maison, avec notre intimité. La plupart des soirées auxquelles nous assistons ont lieu à l’intérieur de notre maison « . Bien sûr, le couple partage un manoir sur la côte de Malibu qui est le nid d’amour idéal et un endroit unique pour rencontrer des amis et passer un bon moment ensemble.

Apparemment Dakota et Chris ils seraient sur le point de faire passer la relation au niveau supérieur. Parce que? La fille de Melanie Griffith a été vue portant une superbe bague à l’annulaire de sa main gauche juste au moment où les paparazzi la photographiaient lors d’une journée de shopping à West Hollywood. Est-il possible qu’il y ait un mariage dans peu de temps ? Ils ont la réponse. Le doute, nous.

