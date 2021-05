Le secret le mieux gardé des chats est qu’ils sont « d’une manière embarrassante inefficace » pour attraper des rats.

Je n’aime pas les chats, je ne vais pas vous tromper. Ce n’est pas pour quoi que ce soit de rationnel ou de tangible. Nous n’avons tout simplement pas de bon sentiment entre nous. Là où d’autres voient des êtres adorables, je ne vois qu’une méfiance saine et prudente. Cependant, depuis quelques semaines, la vie essaie de me faire changer d’avis. Je ne sais pas s’il est vrai que la nature profite du retrait des humains causé par les quarantaines et les confinements pour récupérer des espaces perdus, mais la vérité est que des choses étranges se produisent dans mon garage.

Et par «rare», j’entends «rats». Cela a fait que chaque fois que mes tentatives pour essayer de les chasser échouaient, le thème du chat revenait au déjeuner, au dîner et au petit-déjeuner. Après tout, « Quoi de mieux qu’un chat pour nous sortir de ce bordel?«Ils ont essayé de me vendre d’une manière ou d’une autre sans que j’aie de réponse.

Dieu merci, Internet l’avait et j’y suis venu par hasard: le secret le mieux gardé de les chats, c’est qu’ils sont « d’une manière embarrassante inefficace » pour attraper des rats. Échec et mat, Garfield.





« Fais que ça ressemble à un accident »

Mert Guller

En 2018, Michael Parsons et son équipe de l’Université Fordham ont décidé d’observer une colonie de rats qui vivaient dans une décharge de Brooklyn pendant cinq mois. Dans un premier temps, son idée était d’étudier le rôle des phéromones dans le comportement des animaux. Cependant, ils se sont vite rendu compte que la chose intéressante était dans les interactions entre les chats et les rongeurs.

Les chercheurs ont installé des caméras dans tout le complexe et collecté plus de 300 vidéos avec des animaux actifs. Eh bien, pendant les 79 jours que dura l’expérience, les chats de la région ont tenté environ 20 fois de tendre une embuscade aux rats de la décharge, mais ils n’ont réussi qu’avec trois des 150 qui composaient la colonie. Mais ce n’est peut-être pas le pire: ils n’ont réussi à en tuer que deux, l’autre s’est enfui de rositas.

Ces conclusions sont surprenantes car, lorsque nous parlons de chats, nous ne devons pas oublier qu’ils sont l’un des «prédateurs invasifs les plus omniprésents et les plus dommageables pour l’environnement sur Terre» et je ne le dis pas, une étude de 2017 qui a trouvé des preuves solides que les félins avait contribué à l’extinction d’au moins 63 espèces de vertébrés. Inutile de dire que les rats n’en faisaient pas partie.

Trouvez-vous un ennemi de votre taille

Marko Blazevic

Cependant, je ne veux pas que mon parti pris anti-chat m’amène à ignorer des données importantes: comme ça Les rats de New York ont ​​la réputation bien méritée d’être gigantesques et très agressifs. Tanya Loos a déclaré qu’en moyenne, un rat de New York pèse dix fois plus qu’une souris moyenne et qu’il était très possible que cela invite les chats à trouver des proies plus faciles et plus abordables.

Cela peut être vrai, bien sûr. À tel point qu’en fait, rien ne nous amène à penser que les chats et les rats sont régulièrement en conflit. Le plus probable, compte tenu des données fournies par les spécialistes du comportement animal, est qu’ils s’ignorent.. Quelque chose qui expliquerait l’inefficacité du chat, mais le retirerait également de la liste des « armes naturelles » pour combattre les rats. Quiproquo.

Image | Andrew Umansky