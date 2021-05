Le secret le mieux gardé de Diego Boneta

Diego Boneta est devenu synonyme de Luis Miguel depuis la sortie de la série sur le chanteur sur l’écran Netflix. L’acteur a gardé conversations avec le soleil du Mexique pour l’interpréter et forgé une excellente relation dans le pré-lancement qui est aujourd’hui une tendance sur la plate-forme. Cependant, il y a une histoire entre eux qui est inconnue et qui implique la fille du chanteur, Michelle Salas. De quoi s’agit-il?

Dans la deuxième saison de la série, Macarena Achaga joue l’héritière de Luismi et a de nombreuses scènes avec l’ancienne version de l’idole mexicaine. Ce qui ajoute une saveur particulière à cette situation, c’est que Boneta a eu une liaison avec la vraie Michelle et l’a gardée secrète autant que possible.

Diego Boneta et Michelle Salas en couple (The Grosby Group)



La romance entre Diego Boneta et Michelle Salas

L’acteur et le mannequin ont presque le même âge (il a 30 ans et elle 31 ans) et Ils ont eu une liaison en 2013 lorsqu’ils ont été photographiés dans les rues de West Hollywood. Les images montraient à quel point la relation était passionnée et la possibilité d’un mariage était même répandue. «Nous apprenons à nous connaître, c’est une gentille fille. Elle est très jolie et très cool. Je l’ai rencontrée à Los Angeles « Diego a dit à l’époque.

À l’époque, l’artiste Il n’a jamais imaginé que huit ans plus tard, il serait le père de sa petite amie dans la fiction. Les réalités des deux étaient très différentes à cette époque: l’interprète n’a acquis une reconnaissance internationale qu’après avoir joué dans le film. Rocher des âges près de Croisière Tom, tandis que le modèle venait d’être officialisée en tant que fille de Luis Miguel.

San se rendre compte, Boneta commençait déjà à se préparer au rôle qui allait définitivement changer sa vie. La situation cache également une polémique car Michelle a exprimé ses différences avec la série et a même demandé à ses fans de ne pas croire tout ce qu’ils voyaient. Avez-vous raconté cette partie de votre histoire à Diego ou est-ce que l’acteur suit simplement la version de Luismi?