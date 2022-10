Le secret des jumelles Olsen

Hollywood

Dans les réseaux sociaux, quelqu’un a découvert une particularité sur les sœurs qui ont joué dans Full house.

© GettyLes Olsen ont cessé de jouer il y a une dizaine d’années.

Aujourd’hui loin du monde du spectacle et dédiées à l’industrie de la mode, les sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen ils apparaissent rarement en public et essaient d’éviter toutes sortes d’expositions. Cela, bien sûr, n’empêche pas d’apparaître de temps en temps des photos des deux actrices à la retraite qui ont su jouer Full house entre les années 80 et 90. L’une d’elles a été aperçue sur les réseaux sociaux car elle révélait une particularité.

Dans un post rédigé par @insultsrare sur Twitter une photo a été partagée Ashley et Mary-Kate Olsen où on peut les voir arborer des visages quelque peu étranges qui pour cet utilisateur ont une signification plus que particulière. Apparemment, la vision d’@insultsrare n’est pas si farfelue puisque l’image partagée a récolté plus de 375 000 aime et 25 mille retweets depuis qu’il est dans les réseaux.

« Les jumelles Olsen ont l’air de savoir comment tu meurs et l’autre sait quand tu meurs »dit le message plein d’esprit téléchargé par @insultsrare. C’est un mème dont le créateur original est inconnu car le nom de l’utilisateur est barré. Ce qui est drôle, ce sont certaines des réponses pleines d’esprit, comme @rébellion___ qui a partagé une photo de Sorcière écarlate Et a écrit : « Et puis il y a l’Olsen qui te tue vraiment ».

+L’apparition en public des Olsen

Comme dit, il devient de plus en plus rare de voir les soeurs Olsen en public est presque aussi inhabituel que de voir le Comète Halley. Cependant, pendant la semaine de la mode qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris, en France, non seulement ils se sont dit présents mais ils l’ont fait ensemble et pour promouvoir une partie de la collection de leur marque de vêtements, La ligneque les jumeaux ont mis en vente à partir de 2006.

Celui chargé de partager l’instantané de les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen il a été JD Moran. Sur la photo, vous pouvez voir les anciennes stars de Full house poser à côté du modèle Rosanna Ovalles Robles. Pour cette rare apparition publique, les deux créateurs à l’origine La ligne a choisi de s’habiller tenues entièrement en noir. La dernière fois qu’ils avaient été photographiés ensemble, c’était en décembre 2020.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂