Le secret derrière les biscuits bleus de Baby Yoda révélés par le créateur mandalorien Jon Favreau

Admettez-le – depuis Le mandalorien L’épisode 4 de la saison 2 « The Siege » a été diffusé, vous (et nous) n’avons pas cessé de penser à ces macarons bleus que Baby Yoda a adorablement grignotés, après avoir utilisé sa Force pour le voler à un étudiant refusant de les partager. Que ce soit parce que Grogu les avait les yeux rivés ou simplement parce qu’ils avaient l’air si appétissants, nous avons été occupés à essayer de savoir à quoi ils ressembleraient dans la vraie vie. Heureusement, le producteur exécutif de la série Jon Favreau a fourni des détails sur les coulisses de la conceptualisation des biscuits et de leur saveur réelle.

Récemment Le mandalorien showrunner Jon Favreau a eu une conversation avec Andrew Rea, animateur de l’émission de cuisine Youtube Binging Avec Babish. Le sujet de l’épisode? Evidemment, les fameux biscuits bleus de Baby Yoda.

« Josh [Roth], notre maître des accessoires, est venu vers nous et m’a demandé: «À quoi ressemblent ces cookies? Si vous regardez la toute fin de [« The Siege »], sous les crédits, nous aimons inclure beaucoup d’art de production, vous pouvez donc voir le premier aperçu de ce à quoi nous pensions que cela pourrait ressembler. Nous voulions que ce soit bleu parce que c’était comme du lait bleu. Le maître des accessoires a fini par faire des macarons pour nous, mais pas un macaron complet, pas le sandwich, tout comme la moitié du sandwich », a expliqué Favreau.

Mais si quelqu’un rêve du paradis dans lequel Baby Yoda a dû se trouver pendant qu’il avalait ces délicieux macarons, Favreau a avoué que les macarons n’avaient à peine aucune saveur car leur seul objectif était de s’assurer qu’ils avaient l’air bien. « Ça n’avait pas vraiment beaucoup de saveur. C’était un peu une framboise bleue un peu, mais encore une fois, parce que c’est sur un plateau de tournage, vous n’êtes pas tellement préoccupé par le goût. Il s’agit du look », a-t-il admis. .

Mais étant donné que tout ce que fait Baby Yoda est toujours un sujet tendance – même ses scènes controversées de manger des œufs se sont transformées en une figurine Funko pop – il n’était pas surprenant que William Sonoma ait commencé à proposer les mêmes macarons bleus, remplis de vanille. arôme, à vendre. Les cookies ont été surnommés « The Mandalorian Nevarro Nummies » et sont officiellement autorisés par Lucasfilm.

La description des cookies sur le site Web se lit comme suit: « Inspiré par un doux moment où un jeune étudiant de Navarro a débattu de partager ses friandises avec l’enfant, des artisans du 21e siècle en Californie ont créé ces macarons aux amandes éthérées à la française capturant l’essence de cette scène avec Navarro Nummies. Pour une saveur galactique authentique, chaque gâterie exquise est habilement sifflée à la main avec une garniture riche et crémeuse à la vanille. «

Mais peu importe à quel point ils ont l’air délicieux, ils ont également un prix élevé de 49,95 € pour un Célibataire macaron. Même Favreau se rend compte que bien que les biscuits Baby Yoda aient lancé une tendance et que leur version plus savoureuse soit réellement disponible, ils sont une «chose chère».

« Ce que j’ai aussi découvert maintenant que tout le monde aime – en particulier, les enfants adorent se mêler des choses de la série – que les petits enfants pourraient vouloir manger des macarons parce que c’est ce que mange Baby Yoda. J’ai réalisé plus tard que les macarons, quand vous les achetez eux, pourraient coûter plusieurs dollars chacun. C’est donc une chose chère », a-t-il expliqué.

Mais il a également laissé entendre qu’ils pourraient finir par élaborer une «recette plus simple» pour un cookie qui est «plus facile à exécuter et qui a toujours le même aspect». Eh bien, jusqu’à ce que cela sort, vous pouvez toujours les faire à la maison en vérifiant Univers culinaire babishune délicieuse recréation de la même chose dans leur dernier épisode.

