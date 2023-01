Le secret d’Enid que presque personne n’avait découvert dans « Mercredi »

« Mercredi » a été l’un des série Netflix la plus réussie, surpassant même « Stranger Things » dans l’affichage des enregistrements. En partie, cela est dû au travail minutieux que Tim Burton et le reste de la distribution ont consacré à recréer le monde du famille addams. Récemment, Emma Myers, l’actrice qui donne vie à Enid, racontait tout le travail qu’elle avait dû faire pour se préparer à son rôle.

Auparavant, on savait que Jenna Ortegaqui joue Merlina Addams, a dû passer par une formation intense en escrime et violoncelle pour pouvoir faire certaines scènes du spectacle.

Cependant, etElle n’a pas été la seule à avoir préparé donner vie à l’un des étudiants de la plus jamais académie. Eh bien, Emma Myers a également dû effectuer certaines activités pour son rôle de jeune loup-garou et a changé son apparence physique pour le compléter.

COMMENT A ÉTÉ LA TRANSFORMATION D’EMMA MYERS POUR DEVENIR ENID DANS « WEDNESDAY » ?

Peut-être que beaucoup ne s’en sont pas rendu compte, mais Emma Myers a l’air différente dans la vraie vie tel qu’il apparaît dans la série. Enid a les cheveux blonds.mais c’est en fait une perruque qu’il portait pendant les enregistrements, mais il a en fait une couleur brune.

C’est ainsi que Tara McDonald, styliste coiffeuse et maquilleuse, l’a expliqué : «J’ai fait faire une perruque pour Enid, car (Emma Myers) a les cheveux bruns et elle ne voulait pas les décolorer.elle a dit Centennial Beauty.

COMMENT ÉTAIT LA FORMATION COMME EMMA MYERS POUR SON RÔLE DANS « MERCREDI » ?

Le changement de son apparence physique n’était pas la seule chose qu’elle devait faire pour donner vie à Enid dans « Wednesday ». Récemment, l’actrice a avoué que même il devait fréquenter un camp pour loups-garous.

« Nous avons fait une formation de loup-garou une fois», a-t-il confié à l’émission Jimmy Fallon. « Je n’ai jamais fait autant de parkour de ma vie. Il courait sur le sol à quatre pattes (utilisant ses mains ainsi que ses pieds), sautant sur des choses… Il y avait des hommes faisant semblant d’être des moutons et nous marchions vers eux à quatre pattes, formant un cercle”

Enid et Merlina sont colocataires dans la série « Wednesday » (Photo : Netflix)

cela aurait été en préparation de l’épisode 6 de l’émissionoù les jeunes il était avec sa famille lycanthrope le jour de la visite. En fin de compte, cela a très bien fonctionné au moment où le personnage a réussi à se transformer.

LES DIFFÉRENCES ENTRE EMMA MYERS ET ENID

En plus de la couleur des cheveux, il existe d’autres différences entre l’actrice et son personnage. Dans la même interview avec le talk-show, elle a dit qu’elle a une personnalité très différente d’Enid.

« Je suis optimiste, je pense que c’est une des rares choses que j’ai en commun avec Enid. Je n’aime pas porter de vêtements colorés, je ne suis pas extravertie, je suis introvertie…», a-t-il déclaré le 4 janvier.