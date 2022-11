Le secret de la peinture d’Amy et Penny dans « The Big Bang Theory » que personne n’avait remarqué

« La théorie du Big Bang » est l’une des séries comiques les plus célèbres de ces dernières décennies. Après plus de trois ans de diffusion de son dernier épisodeun détail a été révélé sur le tableau qu’Amy avait fait en cadeau pour Penny.

Depuis que la Le personnage de Mayim Bialik a été introduit dans la saison 3 et plus tard devenu le chef de file, il semblait peu probable qu’il noue une amitié avec le grégaire et populaire Penny.

Cependant, le neurobiologiste qualifié a pu non seulement épouser Sheldon, mais aussi est devenu le meilleur ami du personnage de Kaley Cuoco.

Bien sûr, les différentes personnalités qu’ils avaient étaient à l’origine de nombreux moments amusants dans la série. comme quand dans le 17ème épisode de la cinquième saisonAmy décide de sceller leur amitié avec un gigantesque tableau d’eux deux.

QUEL EST LE SECRET DE LA PEINTURE D’AMY ET PENNY DANS « THE BIG BANG THEORY » ?

Amy Farrah Fowler n’était pas seulement amie avec Penny, mais aussi il s’est comporté comme son fan numéro un. À de nombreuses occasions, elle devenait extrêmement excitée pour un simple rendez-vous entre filles ou pour avoir l’occasion de bavarder sur d’autres personnes, car elle vivait tout ce qu’elle ne pouvait pas à l’école parce qu’elle était une « nerd ».

Par conséquent, lorsqu’il a dû offrir un cadeau à Penny, il n’a pas eu de meilleure idée que de lui faire faire un tableau d’eux deux ensemble, ce qui lui a coûté près de trois mille dollars. Dans le portrait, les deux sourient, bien que l’expression de la blonde montre un plus grand malaise.

Le tableau qu’Amy avait réalisé dans la saison 5 de « The Big Bang Theory » (Photo : Warner Bros. Television Distribution)

Récemment, Mayim Bialik a révélé que la main gigantesque qui semble prendre l’épaule de Penny n’était pas vraiment celle de son personnage. Dans le livre de Jessica Radloff, « The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series », l’actrice a raconté que la main n’était pas là à l’origine et que c’était un ajout qui a été inclus plus tard.

« La taille était vraiment choquante quand je l’ai vue pour la première fois car elle est vraiment énorme. Kaley et moi avons posé pour des photos sur lesquelles le peintre s’est appuyé, mais ma main n’était pas à l’origine sur son épaule, donc cela a été ajouté. Mais pour une raison quelconque, si vous regardez de très près, cela ne ressemble certainement pas à la main d’une femme. Ce n’est certainement pas ma main. Et à chaque fois que je la regarde, je ne vois que cette main géante !il a déclaré.

À la fin, Penny n’a eu d’autre choix que d’accepter le cadeau et d’accrocher l’énorme tableau dérangeant sur le mur de son appartement.