« Le secret de la famille Greco »: qui était Andrés Greco dans la vraie vie

La série « Le secret de la famille Greco« , disponible sur netflix, avec moins d’une semaine, s’est positionné parmi les productions les plus regardées du moment dans plusieurs pays, ce qui en fait un succès retentissant pour toutes les personnes qui y ont participé ; des acteurs à l’équipe d’accessoires ; absolument tout le monde a des raisons de célébrer.

Pour déterminer les raisons de son large public, nous pouvons mentionner la grande distribution dont il dispose, les producteurs et réalisateurs, ainsi que chacune des personnes qui ont apporté leur grain de sable, mais nous ne pouvons pas oublier le grand scénario et l’histoire qui a été donnée à nous a présenté, qui comprend tous les personnages qui nous ont été montrés en images.

Et si nous parlons de ces rôles qui ont vu « El secreto de la familia Greco », le premier que nous devrions mentionner est le leader du groupe et personnage principal, Aquiles Greco, qui dans cette production est joué par le Mexicain Fernando Colunga, qui a une vaste carrière dans les feuilletons, les séries et les films.

Mais cette fois, nous ne parlerons pas de lui, mais du personnage d’Andrés Greco et qui s’est inspiré de la vraie vie. Et ce garçon avait une histoire frappante.

« Le secret de la famille Greco » a Fernando Colunga dans son casting (Photo : Netflix)

QUI ÉTAIT ANDRÉS GRECO DANS LA VRAIE VIE ?

Comme beaucoup le savent peut-être déjà, «Le secret de la famille Greco C’est une série Netflix qui s’inspire d’événements réels, donc Andrés Greco était quelqu’un qui a réellement existé, mais pas nécessairement avec ce nom.

Le clan Greco a été créé à partir des Puccio, un gang de criminels qui ont terrorisé l’Argentine dans les années 80 pour tous les enlèvements et meurtres qu’ils ont commis.

Ainsi, le personnage d’Andrés Greco, joué par Manuel Mansalva, était basé sur Alejandro Puccio, qui était le fils du meneur et qui a une histoire de vie un peu particulière, car il ne semblait pas être un criminel.

Alexandre Puccio

Alejandro Rafael Puccio est né à Buenos Aires le 14 octobre 1958. Il était à la fois joueur de rugby du Club Atlético San Isidro et criminel, c’est pourquoi sa carrière sportive s’est brusquement arrêtée lorsqu’il a été arrêté.

Le 23 août 1985, Alejandro a été arrêté alors qu’il était avec sa petite amie. Malgré les preuves contre lui, ses amis et ses proches ont toujours cru sa parole.

En décembre de la même année, lorsqu’il est allé témoigner pour les crimes contre lui, il a tenté de se suicider en sautant du cinquième étage du Palais des Tribunaux. Il n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif et, après cela, il s’est retrouvé avec des convulsions à vie.

Le 26 décembre 1995, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais il n’a jamais accepté les crimes. Le 7 avril 1997, il a été libéré en vertu de la loi 2×1, mais en 1999, il a de nouveau été emprisonné.

En prison, il a étudié la psychologie et a réussi à pratiquer en profitant des opportunités d’emploi.

En 2007, il a obtenu une libération conditionnelle et deux ans plus tard, il est décédé d’une infection qu’il a contractée dans un hôpital où il a été hospitalisé pour ses convulsions. Sa fin fut triste, puisque personne ne vint à sa veillée.

Alejandro Puccio joue au rugby avec le Club Atlético San Isidro

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LE SECRET DE LA FAMILLE GRECO »

DONNÉES DU « SECRET DE LA FAMILLE GRECO »

Titre original: Le secret de la famille Greco

Le secret de la famille Greco Basé sur: histoire d’un clan

histoire d’un clan Production: Netflix et Telemundo

Netflix et Telemundo Pays de fabrication : Mexique

Mexique Pays d’enregistrement : Argentine

Argentine langue originale: Espagnol

Espagnol Date de sortie: 4 novembre 2022

4 novembre 2022 Saisons: 1

1 Épisodes : 9

ÉPISODES DE « LE SECRET DE LA FAMILLE GRECO »

Épisode 1: Confronté à des problèmes financiers, Aquiles partage un plan criminel avec ses enfants. Un riche ami d’Andrés devient la première cible du nouveau projet familial.

Confronté à des problèmes financiers, Aquiles partage un plan criminel avec ses enfants. Un riche ami d’Andrés devient la première cible du nouveau projet familial. Épisode 2: La famille de Gaël reçoit des instructions de sauvetage détaillées d’Achille. Andrés ne peut pas gérer la culpabilité et met toute l’opération en danger.

La famille de Gaël reçoit des instructions de sauvetage détaillées d’Achille. Andrés ne peut pas gérer la culpabilité et met toute l’opération en danger. Épisode 3 : Darío se rapproche de Gael. Aquiles et ses partenaires poursuivent l’opération tandis qu’Andrés se prépare pour un match important. Hugo leur rend une visite surprise.

Darío se rapproche de Gael. Aquiles et ses partenaires poursuivent l’opération tandis qu’Andrés se prépare pour un match important. Hugo leur rend une visite surprise. Épisode 4 : Une nouvelle cible est dans le collimateur d’Achille : le richissime joueur de polo Emilio Garay. Gustavo Valbuena doute de rejoindre le clan. Martha et Sabrina se battent.

Une nouvelle cible est dans le collimateur d’Achille : le richissime joueur de polo Emilio Garay. Gustavo Valbuena doute de rejoindre le clan. Martha et Sabrina se battent. Épisode 5 : April cherche désespérément son chien. Lupe reste avec les Grecos après un combat. Hugo suit Lozano. Toute la famille fête l’anniversaire d’Achille.

April cherche désespérément son chien. Lupe reste avec les Grecos après un combat. Hugo suit Lozano. Toute la famille fête l’anniversaire d’Achille. Épisode 6 : Verónica sent que quelqu’un a trahi Emilio. Andrés, Darío et Tachi creusent un trou pour enterrer un cadavre. Lozano approche d’avril. Martha s’inquiète pour Achille.

Verónica sent que quelqu’un a trahi Emilio. Andrés, Darío et Tachi creusent un trou pour enterrer un cadavre. Lozano approche d’avril. Martha s’inquiète pour Achille. Épisode 7 : Achille donne à Gustavo sa part de l’argent. Un magazine photographie Andrés. Les choses ne vont pas bien avec le troisième emploi. Hugo continue à chercher Lupe.

Achille donne à Gustavo sa part de l’argent. Un magazine photographie Andrés. Les choses ne vont pas bien avec le troisième emploi. Hugo continue à chercher Lupe. Épisode 8 : Hugo perd la raison après les funérailles de Lupe. La tension monte entre Andrés et Darío. Le secret de Lozano est révélé. Achille jette son dévolu sur sa prochaine victime.

Hugo perd la raison après les funérailles de Lupe. La tension monte entre Andrés et Darío. Le secret de Lozano est révélé. Achille jette son dévolu sur sa prochaine victime. Épisode 9 : La police commence à relier les points. Hugo hésite à croire qu’Achille est derrière les crimes. Le clan se prépare à collecter l’argent de la rançon.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « LE SECRET DE LA FAMILLE GRECO » ?

Lorsque la famille de Gaël reçoit des instructions d'Aquiles, il n'hésite pas à livrer l'argent demandé et à tenir la police à l'écart afin de le récupérer, sans imaginer que les ravisseurs n'envisagent pas de libérer le garçon. Bien qu'Hugo, un ami policier des Greco, essaie d'aider, il ne peut pas tuer Gael.