Le secret de la famille Greco: quand le remake mexicain de Historia de un Clan est-il présenté en première

Alejandro Ciancio réalise la fiction basée sur le cas de la famille Puccio. A partir de quand les épisodes pourront-ils être vus en streaming ?

©IMDBHistory of a Clan aura un remake mexicain.

En 2015, une fiction est arrivée qui a ému la télévision argentine. C’était à propos de Histoire d’un clanla série inspirée de l’histoire vraie du Famille Puccio qui a mis sous les yeux des spectateurs les crimes terribles de ce gang. À présent Netflix est prêt à continuer à pousser cette affaire encore plus loin en commençant par un remake mexicain qui s’intitulera Le secret de la famille Greco. Quand pourra-t-il être vu sur la plateforme de streaming ?

La série originale a été écrite et réalisée par louis ortega, en collaboration avec Javier Van De Couter et Pablo Ramos, en plus de la production de Sebastián Ortega. De quoi s’agissait-il? Son synopsis officiel explique : «Les Puccio sont apparemment une famille comme les autres : Archimède, le père, a un plan entre les mains, pour lequel il a besoin de l’aide de sa famille. C’est ainsi qu’il rassemble ses enfants pour l’aider à kidnapper des personnes très riches. La maison d’Archimède deviendrait le centre des opérations, où la torture aurait lieu”.

De cette manière, Histoire d’un clan il proposait un contraste entre la vie de famille dans sa maison, tandis qu’au sous-sol se déroulait l’horreur. « L’histoire raconte comment les enlèvements ont été planifiés, le choix des victimes, l’organisation familiale du crime, les liens d’Archimède Puccio avec d’autres gangs criminels et l’insoutenable innocence« , complète la description de la série disponible pour profiter en ligne sur Compter.

À cette époque, l’histoire mettait en vedette Alejandro Awada, Chino Darín, Cecilia Roth et Nazareno Casero, entre autres. Cependant, maintenant une nouvelle version mexicaine arrivera de la main de Alexandre Ciancioreconnu pour avoir été réalisateur dans la série La frange. Cette fois, ses protagonistes seront Fernando Colunga, Lisa Owen, Manuel Masalva, Luis Machín, Rafael Ferro, Alejandro de Hoyos Parera, Samantha Siqueiros, Roberta Damián et Antonio de la Vega.

+ Date de sortie de « Le secret de la famille Greco »

Le remake intitulé Le secret de la famille Grego. « Une famille apparemment parfaite kidnappe secrètement des personnes riches contre rançon pour maintenir leur niveau de vie élevé et leur statut social.», explique le géant du streaming à propos de ses fictions basées sur des faits réels. Les épisodes seront disponibles sur le service d’abonnement de 4 novembre.

