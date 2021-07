Le script « Terminator 2 » a laissé Arnold Schwarzenegger confus

Arnold Schwarzenegger est devenu confus lorsqu’il a lu pour la première fois le script de « Terminator 2: Judgment Day », un film d’action acclamé qui a célébré ce week-end le 30e anniversaire de sa sortie en salles. Son réalisateur et scénariste James Cameron a partagé l’histoire lors d’une récente conversation avec The Ringer, qui a fait une longue histoire orale sur la conception du film.

Schwarzenegger a estimé qu’il n’y avait pas assez de séquences dans lesquelles il pouvait réaliser de grands exploits d’action, par rapport à ce qu’il avait l’habitude de faire dans d’autres films. James Cameron souligne qu’à ce moment-là, après avoir fait le premier versement, ils étaient devenus amis. Il assure que l’Autrichien l’a approché pour lui dire que le plus gros problème qu’il a eu avec la bande est qu’elle n’a tué personne.

« J’ai dit ‘Je sais, personne ne va s’y attendre.’ Il me dit : ‘Je sais, mais une chose est la surprise et l’autre est que je ne tue personne et que je suis l’exterminateur.’ Cameron précise que cette conversation commence à avoir lieu sur une terrasse de la ville de Cannes, un endroit où beaucoup de gens ont commencé à les voir.

Heureusement pour James Cameron, le cinéaste a pu expliquer à l’acteur de manière calme et détaillée les raisons pour lesquelles ce changement de personnage fonctionnerait, ce à quoi Schwarzenegger répondrait en disant « Je sais, mais tout le monde sait que je donne un coup de pied à la porte et je tire sur tout le monde, c’est ce que je fais. En 2019, l’acteur révélait la manière dont surgit l’une des phrases les plus emblématiques de la franchise.

Dans une conversation avec Comicbook.com, Arnold Schwarzenegger assure que lors du tournage de « Terminator », personne ne lui a accordé plus d’importance lorsque son personnage dit « Je reviendrai » (je reviendrai), mais cela s’est avéré être une agréable surprise au moment où Après la sortie du film, les gens n’arrêtaient pas de lui demander de le dire, bien qu’il ait une légère idée de la raison pour laquelle il est devenu si emblématique. « C’est la façon dont il a prononcé ces mots qui rend ces lignes iconiques car les gens s’amusent à les répéter avec cet accent », a conclu l’acteur.