Le script non produit de la suite des extraterrestres a été transformé en roman, sorti cet été

Avant que nous ayons le beaucoup décrié Extraterrestre 3 du célèbre réalisateur David Fincher, qui a tué quelques-uns des favoris des fans Extraterrestres personnages dans ses premières secondes de temps d’écran, l’écrivain William Gibson a écrit un script qui était une suite appropriée à la suite du blockbuster de James Cameron en 1986. Mais il s’est retrouvé à la poubelle et n’a jamais vu le jour. Le script est devenu quelque peu tristement célèbre parmi Extraterrestre fans de franchise. Maintenant, ce scénario est en train d’être transformé en livre.

À venir cet été, Titan Books sortira Alien 3: le scénario non produit le 31 août. Cela donnera aux fans une chance de voir ce qui aurait pu être, si Fincher n’avait pas avancé avec un scénario alternatif de David Giler, Walter Hill et Larry Ferguson. William Gibson a affirmé dans le passé que pratiquement rien de sa version du scénario ne figurait dans le film fini.

Ce n’est pas la première fois que Extraterrestre les fans ont eu un avant-goût de ce que William Gibson avait prévu pour ce qui aurait été essentiellement Extraterrestres 2. Le scénario non produit de l’homme a déjà été transformé en une adaptation de bande dessinée Dark Horse. Il est devenu plus tard un livre audio Aliens. Maintenant, il recevra le traitement roman complet, au fur et à mesure que le script sera adapté à ce que certains pourraient bientôt considérer comme un chef-d’œuvre littéraire dans le genre d’horreur de science-fiction.

La « reine du cyberpunk », lauréate du prix Hugo, Pat Cadigan adapte le film de William Gibson Extraterrestre 3 scénario dans un livre complet. Titan Books a publié un synopsis pour ce film perdu. Vous pouvez lire la version complète ici.

« Le scénario jamais adapté de William Gibson pour la suite directe de {{10}}, révélant le sort de Ripley, Newt, l’évêque synthétique et le caporal Hicks. Navire Colonial Marines {Sulaco docks} avec station spatiale et installation militaire Anchorpoint, une nouvelle forme de Xenomorph apparaît. «

« Le Sulaco, à son retour du LV-426, entre dans un secteur contrôlé par «l’Union des peuples progressistes», un État-nation engagé dans une guerre froide et une course aux armements en cours. Le personnel de l’UPP monte à bord du Sulaco et trouvez des tubes hypersleep avec Ripley, Newt et un Hicks blessé. Un Facehugger attaque le commando de tête, et les autres s’échappent de justesse, emportant ce qui reste de Bishop avec eux. «

« Le Sulaco continue vers Anchorpoint, une station spatiale et une installation militaire de la taille d’une petite lune, où elle tombe sous le contrôle de la Division des armes de l’armée. Embarquement Sulaco, une équipe de Colonial Marines et de scientifiques est attaquée par une paire de drones Xenomorph. Dans le combat, le cryotube de Ripley est gravement endommagé. Il est emmené à bord d’Anchorpoint, où Ripley est maintenu dans le coma. Newt et un caporal blessé Hicks sont réveillés, et Newt est envoyé à Gateway Station sur le chemin de la Terre. L’UPP envoie Bishop à Anchorpoint, où Hicks commence à entendre des rumeurs d’expérimentation – le clonage et la modification génétique des xénomorphes. «

« Le genre d’expérimentation qui pourrait donner un hybride monstrueux, et peut-être même une reine. »

Écrit par le romancier lauréat d'un prix Hugo et « Queen of Cyberpunk » Pat Cadigan, basé sur le premier brouillon jamais produit de Gibson Alien 3: le scénario non produit, sera la plage de fin d'été dont beaucoup auront besoin pour se préparer à se diriger vers l'automne. Comme il n'y a pas autant de grands films sortis cet été, cette romanisation de ce qui aurait pu être est sûre de fournir de grandes frayeurs et beaucoup de sensations fortes.

