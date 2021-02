Le script Face / Off 2 est presque terminé, le réalisateur est déterminé à faire le suivi définitif

Arrête d’appeler Face / Off 2 un redémarrage ou un remake, comme le réalisateur Adam Wingard insiste sur le fait que la suite sera le « suivi définitif » de l’original. Ce mois-ci, il a été rapporté que Wingard dirigerait un nouveau Face / Off film utilisant un scénario co-écrit avec Simon Barrett pour Paramount Pictures. Neal Moritz produira le film avec David Permut, producteur exécutif.

Lorsque la nouvelle a éclaté pour la première fois, beaucoup avaient pris l’annonce comme signifiant que Wingard allait réinventer Face / Off comme un redémarrage du film original. À l’époque, Adam Wingard a précisé sur Instagram qu’il ne referait jamais Face / Off, déclarant qu’il «écrivait un SEQUEL direct» avec Barrett. S’adressant à IGN au Fan Fest 2021, le Godzilla contre Kong directeur a doublé ces commentaires, indiquant très clairement que Face / Off 2 reprendra là où le premier film s’est arrêté.

« Je ne ferais jamais un remake de Face / Off. Je ne ferais jamais de redémarrage. Et j’ai vu beaucoup de gens, même après avoir dit qu’il s’agissait d’une suite directe, ils continuent à l’appeler une suite hybride de redémarrage ou une suite hybride de remake. Ce n’est rien de tout cela. C’est Face / Off 2. Et je ne peux pas dire ce que cela signifie exactement, mais soit cela va être le suivi définitif de ce film et de tout ce que cela implique, soit je ne vais pas le faire, car tout doit s’aligner parfaitement. «

Tout en continuant à souligner que Face / Off 2 est une suite et ne pas un redémarrage ou un remake, Wingard a également révélé que le scénario est presque terminé.

« Le scénario va vraiment bien, Simon [Barrett] et j’ai presque fini. Et Simon, avec qui j’ai travaillé Vous êtes le prochain et L’invité, nous avons beaucoup travaillé sur la quarantaine, et c’était notre projet principal. Face / Off 2. C’est ce que c’est, c’est Face / Off 2, et je vais en rester là. «

Vous avez peut-être remarqué que Wingard s’arrête délibérément avant de divulguer des détails spécifiques, par exemple si la star originale John Travolta pourrait revenir en tant que Sean Archer. Comme le personnage de Nicolas Cage est mort dans le film original, il semble moins susceptible de revenir, bien qu’il soit possible que Cage puisse toujours revenir en tant que nouveau personnage qui a eu le visage de Castor Troy imprimé sur le sien. Les possibilités sont infinies, mais dans tous les cas, il semblerait que quoi qu’il arrive soit directement lié aux événements du premier Face / Off.

L’original Face / Off a été écrit par Mike Werb et Michael Colleary et réalisé par John Woo. Il suit un agent du FBI et un terroriste qui s’identifient mutuellement. Malgré ses prémisses bizarres, le film fonctionne très bien, remportant un large succès et même une nomination aux Oscars. Dans l’espoir de retrouver une partie de ce succès, Paramount a cherché à créer un nouveau Face / Off film pendant des années, et il semble enfin faire une vraie traction avec Wingard à bord.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Face / Off 2. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

