Le script est-il trop chaud pour être géré ? Voici ce que les concurrents ont dit

Too Hot To Handle La saison 2 est là et c’est PLEIN de drame – mais la série Netflix est-elle scénarisée ?

Trop chaud pour le manipuler est de retour! Netflix a abandonné les premiers épisodes de son émission de rencontres la plus chaude le 23 juin et les épisodes 5 à 10 (y compris le final) arrivent le 30 juin.

Nous venons juste de terminer les premiers épisodes et le Trop chaud pour le manipuler Les acteurs de la saison 2 ne se sont pas retenus dans les enjeux dramatiques. Nous avons vu des rebondissements choquants, des ruptures suivies de maquillages rapides et même de nouveaux visages. La majorité des concurrents luttent sérieusement avec les règles sans toucher (Emily et Cam doivent absolument être arrosées…) Y aura-t-il réellement des prix en argent à ce stade?

Mais comme vous le savez, la télé-réalité n’est pas toujours ce qu’elle paraît. Il est difficile de croire que tout ce que nous voyons est 100% réel. Les gens ont spéculé si, comme beaucoup d’autres émissions de téléréalité, le drame a été l’œuvre de producteurs tirant les ficelles derrière la caméra. Eh bien, voici ce que nous savons.

Est Trop chaud pour le manipuler scénarisé ?

Le script est-il trop chaud pour être géré ? Image : Netflix

Non, Trop chaud pour le manipuler n’est pas scénarisé. Cependant, il y a une légère interférence de la part des producteurs. Dans une interview avec Cosmopolitan (via Elle), le concurrent de la saison 1, Harry Jowsey, a admis que la production pouvait influencer ses décisions, mais qu’ils avaient finalement le choix.

« Dans ces situations, s’ils savent que vous avez un problème ou que vous avez besoin de discuter avec quelqu’un, ils vous indiqueront simplement la bonne direction pour obtenir un résultat, ou pour que cette conversation se déroule et se rende au objectif final », a-t-il déclaré à la publication. « Ils ne vous forcent pas à dire ou à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Ils vous aident juste en quelque sorte à vous pousser dans la bonne direction. »

Sont Trop chaud pour le manipuler les commentaires de la narratrice Desiree Burch scénarisés?

Pendant que nous sommes sur le sujet, le commentaire de Desiree Burch dans ‘Too Hot to Handle’ est-il aussi scénarisé ?! Bon type de. On peut entendre l’animatrice pleine d’esprit fournir des commentaires hilarants tout au long de la série et beaucoup se sont demandé à quel point ses réactions étaient impromptues.

Heureusement pour nous, Desiree a décomposé le processus dans une nouvelle interview. « Je ne peux pas m’attribuer tout le mérite de ce que vous voyez en regardant la série. Comme s’il fallait un village », a déclaré Desiree Burch à Distractify. « Je viens et je suis tout aussi excité de voir la série que tout le monde, sauf que j’en vois une légèrement plus longue parce qu’ils essaient de comprendre quelle est l’histoire et quoi garder et quoi couper et comment aimer en quelque sorte l’affiner. «

Desiree Burch lors de la projection du gala « Late Night ». Photo : Dave J Hogan/Getty Images

Désirée s’éloigne alors des notes que lui donnent les producteurs. Cependant, beaucoup de ses commentaires sont basés sur sa véritable réaction. Elle a ajouté: « Nous voulons être drôles et faire chier un peu les gens sans être cruels », a-t-elle déclaré en riant. « Nous essayons toujours d’opter pour la coupe la plus fine d’une blague – en essayant de la couper aussi près de l’os que possible sans vous tuer. »

