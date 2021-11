Le script du pilote de l’émission télévisée Blade Runner a été écrit

Il a été annoncé en décembre 2020 que le film à suspense de science-fiction emblématique de Ridley Scott Extraterrestre viendrait sur FX en tant que nouvelle série télévisée en direct, et maintenant le direct a révélé que Coureur de lame se dirigera également vers le petit écran et a suggéré qu’il s’agirait d’au moins une série limitée en 10 parties, mais pourrait potentiellement être plus. Le réalisateur faisait la promotion de son nouveau film Maison Gucci et a fait la révélation à la BBC lors d’une interview avec la confirmation que les deux émissions sont en bonne voie de développement.

Selon Ridley Scott, « nous [have already] écrit le pilote pour ‘Coureur de lame‘ et la bible. Donc, nous présentons déjà ‘Coureur de lame‘ comme une émission de télévision, les 10 premières heures. Bien que cela équivaut généralement à une série de 10 parties sans aucun doute, le fait qu’il note qu’il s’agit des « 10 premières heures » laisse fortement entendre qu’il y a plus à suivre. Que cela signifie que nous aurons un projet multi-saisons, si les pouvoirs qui nous le permettent, n’est pas clair, mais tout sera révélé en temps utile.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Scott a ajouté que le Extraterrestre Les séries télévisées ont reçu un traitement similaire avec un pilote en cours d’écriture avec une bible d’histoire pour couvrir jusqu’à dix heures d’intrigue. Les Extraterrestre La série se déroule actuellement avec Noah Hawley en tant que showrunner, et lorsque le projet a été initialement annoncé, le directeur de FX, John Landgraf, a déclaré que ce serait « le premier »Extraterrestre‘ histoire se déroulant sur Terre – et en mélangeant à la fois l’horreur intemporelle du premier ‘Extraterrestre‘ film avec l’action non-stop du second, ce sera une course à sensations effrayantes qui fera revenir les gens à leur place.

Coureur de lame les fans ont déjà vu la franchise gagner un spin-off animé avec Blade Runner : Lotus noir fait ses débuts plus tôt ce mois-ci sur Adult Swim. Lotus Noir se situe entre les événements de l’original Coureur de lame et suite récente Coureur de lames 2049, avec des événements se déroulant en 2032 à Los Angeles et centrés sur une femme réplicante, tout en mettant également en vedette des visages familiers de la franchise. La série a été créée le 7 novembre et son dernier épisode sera diffusé le 5 décembre.

Alors que Ridley Scott est impliqué à la fois dans le Extraterrestre et Coureur de lame série à un certain titre, il avait une liste complète de films à venir, qui commence avec son prochain film Musette, son biopic Apple TV+ de Napoléon Bonaparte qui le réassocie avec Gladiateur avec Joaquinn Phoenix dans le rôle du célèbre empereur et Jodie Comer dans le rôle de Marie-Antoinette, la production devant commencer en janvier. Après cela, Scott envisage un retour à Gladiateur, ayant récemment parlé de la façon dont la suite conclurait l’héritage de Maximus de manière «logique».

À propos du script, il a dit : « Oh, il a été écrit. C’est déjà écrit. Nous avons une bonne empreinte, un bon endroit logique où aller. Tu ne peux pas en faire un autre Gladiateur tapez film. Vous devez suivre… il y a suffisamment de composants du premier pour ramasser le ballon et le continuer. »

Scott a récemment semblé déterminé à livrer un Gladiateur suite, après avoir dit qu’il serait « extrêmement stupide » de ne pas le faire. Il semble que les fans des œuvres les plus connues des réalisateurs aient droit à de nombreuses friandises nostalgiques dans les années à venir, et j’espère qu’ils seront à la hauteur des attentes très élevées qu’ils apportent avec eux. Cette nouvelle est arrivée via Variety.





Bande-annonce de Death Valley : Resident Evil rencontre Alien dans cet original de Shudder Shudder a publié la bande-annonce de son prochain film d’action et d’horreur indépendant Death Valley, et il présente de nombreux monstres, gore et chaos.

Lire la suite





A propos de l’auteur