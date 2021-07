Le script de « Star Wars : Rogue Squadron » est déjà terminé

Bien que les tentatives de Disney de sortir un nouveau film « Star Wars » chaque année n’aient pas fonctionné de la manière la plus attendue, après la fin de la saga Skywalker, Lucasfilm se prépare pour une nouvelle gamme de séries animées, d’action en direct et de films qui atteindront le public via Disney +, même si certaines de ces productions devraient sortir sur grand écran.

Parmi ces nouveaux projets figure « Rogue Squadron », qui sera réalisé par Patty Jenkins, qui a créé en 2020 « Wonder Woman 1984 ». Le film a été l’une des principales annonces de la présentation de Disney à ses investisseurs en décembre dernier, avec une date de sortie estimée à décembre 2023.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jour de l’indépendance: le réalisateur a insisté pour embaucher un studio Will Smith

Il n’y a toujours pas de détails généraux sur ce nouvel opus de l’univers « Star Wars », si ce n’est que l’histoire se concentrera sur un groupe de pilotes rebelles, bien qu’il n’y ait aucune confirmation quant à leur place dans la chronologie de la franchise. Cependant, Jenkins vient de publier de nouveaux détails sur l’avancée de son développement, assurant que le film « sera incroyable » lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter.

« J’ai travaillé dessus pendant six mois avant même d’annoncer, donc nous sommes à peu près dans le coup. Nous venons de terminer un script, de monter une équipe et ça va être merveilleux. » Jenkins a également exprimé son enthousiasme à l’idée de faire partie du prochain chapitre de la franchise Star Wars, qu’il considère comme une grande responsabilité et une opportunité de présenter de nouvelles choses au public.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chris McKay espère toujours faire son film « Nightwing »

Il y a quelques semaines, il a été confirmé que « Rogue Squadron » aurait un scénario écrit par Matthew Robinson, connu pour son travail sur le film d’aventure « Love & Monsters », qui est devenu l’une des sorties les plus réussies du catalogue. Netflix en 2021. Cependant, le fait que le script soit déjà terminé ne garantit pas que le film commencera à tourner cette année.

Il reste encore deux ans avant que ce nouvel opus de la franchise « Star Wars » n’atteigne le public. Cependant, le succès de spin-offs tels que « The Mandalorian » et « Rogue One » pourrait servir d’indicateur du grand potentiel que la saga a pour présenter des histoires au-delà de la lignée Skywalker.