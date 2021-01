Le script de redémarrage de Toxic Avenger est meilleur que l’original loue le boss de Troma, Lloyd Kaufman

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé que Peter Dinklage avait officiellement embarqué pour un prochain redémarrage du film classique culte de Troma Entertainment, Le vengeur toxique, dans le rôle principal. L’improbable film d’horreur-super-héros-schlock-comédie a engendré une franchise entière lors de ses débuts en 1984. Dans une interview avec Dread Central, le président de Troma Entertainment, Lloyd Kaufman, a affirmé sa foi dans le redémarrage en déclarant que le nouveau film avait déjà un meilleur scénario. que l’original.

« [Writer and director] Macon Blair connaît Troma mieux que moi. Il a tout vu. Il a vu le dessin animé, il a vu le spécial Halloween, il a tout vu. Et il adore nos films comme Troma’s War and Terror Firmer. J’ai lu le scénario et c’est meilleur que l’original et je lui laisse le soin. Si on me demande, je serais heureux de me lancer. J’ai appris sur la comédie musicale à laisser le créatif au créatif. J’ai appris à les laisser demander, alors s’ils veulent de moi, je suis là. «

Bien sûr, un meilleur scénario / valeur de production / jeu d’acteur, etc. n’est peut-être pas ce que les fans de Toxic Avenger recherchent. Le film original est devenu un classique culte en grande partie en raison de son ambiance campy et à petit budget, qui résumait parfaitement l’engagement de Troma à faire des films schlock avec un petit budget grâce à l’utilisation inventive de ressources minimales.

le Vengeur toxique le redémarrage, en revanche, est réalisé par Legendary Entertainment, ce qui signifie qu’il aura un gros budget, des valeurs de production brillantes et un acteur de prestige comme Peter Dinklage dans le rôle principal. De nombreux fans manqueront l’ambiance DIY-to-DVD du film original quand il était considéré comme un morceau de cinéma subversif produit par un petit studio décousu au lieu d’un produit du grand public hollywoodien.

Le vengeur toxique raconte l’histoire de Melvin Ferd, un concierge maigre et timoré qui travaille dans un club de santé de la ville fictive de Tromaville, New Jersey. Melvin est constamment harcelé par les clients du club, et un tel incident le conduit à être jeté dans un tambour de déchets toxiques.

Melvin sort du tambour affreusement déformé, mais aussi doué d’une taille et d’une force surhumaines. Le reste du film et d’autres épisodes de la franchise suivent la transformation de Melvin en un super-héros violent et ses tentatives de trouver l’amour dans son nouvel état déformé. Selon Lloyd Kaufman, l’envie de faire un film comme Le vengeur toxique provenait d’une réponse à un article de Variety, ainsi que de ses propres sentiments sur la pollution de l’environnement.

« Variety a dit que les films d’horreur n’étaient plus commerciaux et Michael [Herz] et je fais généralement le contraire de ce que font les soi-disant experts. Nous avons dû nous éloigner des comédies torrides parce que les majors les faisaient. Nous préférons la comédie et la satire, c’est mon rythme. Ma femme et moi allions beaucoup camper et partout où nous allions, il y avait des ordures. J’ai commencé à me pencher sur l’environnement et j’ai pensé que cela pourrait être un bon thème sur lequel travailler. «

Cette nouvelle provient de Dread Central.

Sujets: Toxic Avenger 5