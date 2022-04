Le script de redémarrage de Superman de Ta-Nehisi Coates serait bientôt prêt

L’auteur et scénariste de bandes dessinées Ta-Nehisi Coates pourrait être prêt à rendre son scénario pour un Superman redémarrez « bientôt ». Selon le journaliste Jeff Sneideril y a eu des rumeurs selon lesquelles Coates est presque prêt avec un brouillon pour sa nouvelle version de l’icône DC, le projet devant être produit par Star Trek et Guerres des étoiles réalisateur JJ Abrams.

Annoncé l’année dernière, on ne sait pas encore grand-chose de ce qu’Abrams et Ta-Nehisi Coates ont en réserve pour le Homme d’acier, à part cela, il mettra en vedette un acteur noir dans le rôle de Superman. Des rapports et des rumeurs ont également affirmé que le Superman le redémarrage aura lieu en dehors du DCEU, un peu comme le réalisateur Matt Reeves Le Batmanet présentez une toute nouvelle incarnation de Kal-El en tant que premier Black Superman.

Le rapport continue, déclarant que Ta-Nehisi Coates « fabrique un Kal-El dans la veine des bandes dessinées originales de Superman et fera venir le protagoniste de Krypton et viendra sur Terre ». D’autres spéculations prétendent que le projet pourrait être « une pièce d’époque du XXe siècle », ce qui suggère qu’Abrams et Coates apporteront quelque chose de nouveau à l’itération sur grand écran de Superman.

Alors que Sneider pense que le projet de Superman le redémarrage arrive bientôt, un autre initié, Justin Kroll, bientôt arrivé à verser de l’eau froide sur le battage médiatique. « Bientôt dans l’industrie, cela se traduit par 4 à 16 semaines, car j’ai entendu dire que je suis [sic] Février [it] arrivait bientôt aussi », a répondu Kroll. « Ce n’est pas censé être sarcastique, c’est juste comme si quelque chose que les représentants disent aux dirigeants comme une tactique de décrochage si le client prend son temps sur un brouillon. 20 attend toujours le brouillon de Planet of the Apes dont j’ai entendu dire qu’il serait « bientôt » remontant à novembre. »

Sneider et Kroll se sont alors apparemment mis d’accord sur une date de livraison du Memorial Day.

Il y a actuellement plusieurs projets Superman dans le pipeline





Le redémarrage de JJ Abrams et Ta-Nehisi Coates n’est pas le seul Superman-projet centré actuellement dans le pipeline. Alors que de nombreux fans de DC espèrent voir Henry Cavill s’habiller à nouveau dans un Homme d’acier suite, il n’y a officiellement aucun mot d’une telle chose, avec Warner Bros. se concentrant plutôt sur différentes prises sur le super-héros bien-aimé.

Outre l’idée de Ta-Nehisi Coates, le studio cherche également à amener Superman Val-Zod alternatif sur les écrans. Panthère noire et Credo La star Michael B. Jordan développe le projet, qui sera centré sur le personnage de Earth-2 Val Zod. L’un des derniers Kryptoniens de son univers, Val Zod mène une vie insulaire et ignore largement ses pouvoirs jusqu’à ce que des événements catastrophiques le forcent à sortir de sa cachette et à revêtir le manteau de Superman. L’adaptation en direct de Val-Zod est en cours de développement pour HBO Max, les écrivains de Transformers: Rise of the Beasts Darnell Metayer et Josh Peters ayant récemment signé pour écrire le scénario.

Quant à Henry Cavill, l’acteur, en vrai Superman-style, a donné sa bénédiction aux deux projets en disant: « C’est excitant – Superman est bien plus que la couleur de la peau. Superman est un idéal. Superman est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen? »





