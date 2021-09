Le script de Purge 6 est déjà écrit, Frank Grillo confirme son retour

Cela ressemble La purge 6 est déjà en préparation, et mieux encore, la star de la série Frank Grillo a confirmé son intention de revenir. En 2014, Grillo a fait ses débuts dans la franchise en tant que Sgt. Leo Barnes, apparaissant dans la première suite La purge : l’anarchie. L’acteur a repris plus tard le rôle de La purge : année électorale, le troisième volet de la série de films. Alors que le personnage est devenu un favori des fans, Leo n’a plus été vu dans la série depuis.

Récemment, Grillo a parlé de l’état actuel de La purge franchise sur The Playlist Podcast. Il a révélé que La purge 6 est déjà en développement actif, et il attend de recevoir le scénario de La purge créateur James DeMonaco. Grillo a également déclaré que DeMonaco reviendrait pour réaliser le film, après avoir remis les clés à d’autres réalisateurs pour les deux derniers versements. L’acteur suggère également que Leo sera le personnage central cette fois-ci. De l’entretien :

« Engagé ! Nous nous sommes engagés à le faire- Purger 6 avec [James DeMonaco] direction. Il est basé sur le personnage de Leo Barnes. Je suis surexcité. Il va m’envoyer le script. Il vient de le terminer. Donc, oui, je suis vraiment excité à ce sujet. j’adore faire le Purge des films… Je suis excité, ils m’ont appelé et m’ont dit que James voulait en réaliser un de plus et je me suis dit : ‘Ne me le dis même pas. J’en suis.' »

Ces commentaires vont dans le sens d’une idée que James DeMonaco avait précédemment partagée pour un sixième Purge film. En juillet, DeMonaco a déclaré dans une interview avec Slash Film qu’il avait un concept en tête pour une autre histoire qui serait entièrement consacrée au personnage de Frank Grillo. Il a noté à l’époque qu’il « espérait » toujours que cela se produirait, mais un grand pas en avant vers cet objectif a été fait avec DeMonaco terminant le scénario.

« Mec, mon Purger 6 l’idée est tout à propos de Frank », a déclaré DeMonaco. « Tout tourne autour du personnage de Leo. Sans rien révéler, je pense qu’il se débrouille tout seul, mais il va être rappelé à l’action, espérons-le sur Purge 6, si nous avons la chance de le faire. J’espère que Léo reviendra. C’est le but. Quand j’ai proposé Purge 6, il était au centre de l’idée. J’espère que nous pourrons le faire avec lui. »

Une adaptation de série télévisée diffusée entre 2018-19 et le quatrième film La première purge est sorti en 2018. Cette année a vu la sortie du cinquième opus, La purge pour toujours, qui était destiné à couronner la série de films. Le film aurait pu effectivement servir de dernier volet, bien qu’il reste encore beaucoup d’histoires à raconter avec Leo Barnes, une pierre qui Franck Grillo et James DeMonaco ne sont pas prêts à laisser tomber.

Typiquement, La purge les films se concentrent sur une nuit de l’année où tout crime est légal, y compris le meurtre. La purge pour toujours a été fixé des années après que la Purge annuelle ait été rétablie avec un groupe marginal poursuivant sa propre Purge au-delà des limites de l’événement. Il a assez bien fonctionné dans les salles, compte tenu de sa sortie en milieu de pandémie, il y a donc de fortes chances que La purge 6 obtiendra son feu vert. DeMonaco a précédemment déclaré que si le public le voulait, il le ferait. Cette nouvelle nous vient de The Playlist.

