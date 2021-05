Le script de Powerpuff Girls qui fuit est rempli de sexualisations de nos héros d’enfance

Donc, le script « Powerpuff » en direct a été divulgué, et nous devons en parler.

En grandissant, j’étais un grand fan des dessins animés sur Cartoon Network. J’ai regardé certaines de ces émissions chaque jour.

Powerpuff Girls, Johnny Bravo, Dexter’s Laboratory, Nom de code: Kids Next Door, The Grim Adventures of Billy & Mandy – Je pourrais continuer, mais je pense avoir fait valoir que ces émissions sont parmi les dessins animés les plus légendaires que vous puissiez avoir grandi avec, mis à part les dessins animés de Nickelodeon.

Quelqu’un, pour une raison que j’aurais aimé comprendre, a eu la brillante idée de ramener les Powerpuff Girls pour un remake en direct.

Pourquoi le remake CW des Powerpuff Girls semble-t-il ruiner nos souvenirs nostalgiques?

Les Powerpuff Girls étaient super. Trois filles combattant le crime et protégeant leur ville avec leur père célibataire maladroit – mais incroyable – qui les a créées dans un laboratoire. L’émission traitait des problèmes des enfants ainsi que des rivalités entre frères et sœurs et s’entendait simplement avec des personnes différentes de vous.

Craig McCracken a fait un travail incroyable en réalisant l’émission, et ce fut un énorme succès comme les autres dessins animés qui sortaient pendant cet âge d’or de la télévision pour enfants.

De quoi parle le remake des Powerpuff Girls et en quoi est-il sexuel?

Je te regarde, CW. Il suffit de laisser le spectacle dans le coffre-fort de la nostalgie pour que nous puissions toujours y revenir avec de bons souvenirs d’une grande partie de notre enfance.

Certaines personnes se demandent peut-être: « Hé, les actions en direct ne sont pas toutes mauvaises! » ou, « Peut-être que ce sera bon? »

Cela aurait pu être le cas. Avec une bonne équipe et une bonne distribution, une Powerpuff Girls en direct aurait pu être une petite reprise amusante d’un classique de l’enfance rempli de rappels nostalgiques et de nouveaux méchants originaux à combattre et de drame à résoudre.

CW a dit qu’ils ne voulaient pas de ça. Au lieu de cela, nous avons des «salopes fantaisistes».

C’est une citation directe du script divulgué de l’épisode pilote dans une scène où Bubbles admet à son père – Canard Utonium – qu’elle veut être comme Baby de Dirty Dancing, une «salope chic».

Tout d’abord, son nom est Professeur, pas Drake. Et si vous pensez que c’est le pire, je viens juste de commencer à déballer l’écriture diabolique derrière le redémarrage des Powerpuff Girls.

C’est comme une très mauvaise fanfiction. Non vraiment, comme la pire fanfiction que vous ayez jamais lue. Il n’y a pas d’histoire réelle ici. Il n’y a pas de méchanceté active, pas de lutte contre le crime, pas de sauvetage des citoyens de Townsville. Nos adorables petites filles se font massacrer leurs personnages comme une objectivation destinée aux adultes pour 61 pages de scénario.

Dans la nouvelle série, ils sont censés avoir 25 ans et en avoir fini avec les Powerpuff Girls. Maintenant, ils sont excités, se remettent de la toxicomanie, utilisent des références datées et des références à la culture pop, et brisent le quatrième mur pour nous dire que le dessin animé original les a «blanchis» et leur a vendu leur vie.

Le personnage de Buttercup rempli de stéréotypes bisexuels.

Écoutez-moi une seconde ici; Je suis tout à fait pour la représentation. L’actrice de Buttercup est noire, et c’est génial. Il y a un casting varié de personnes et les scénaristes du scénario sont des femmes et non des vieillards effrayants avec un fétiche Powerpuff Girls (comme vous l’auriez pensé), mais je pense qu’il y a un problème quand ils ont fait du garçon manqué évident du groupe une femme bisexuelle , et utilisez également certains des stéréotypes les plus nocifs pour décrire son personnage.

Dans le scénario, Buttercup semble toujours penser, parler ou faire référence au sexe. Il y a une scène où elle est dans un bar avec ses sœurs et dit: «Je suis ici pour ramasser des citadins bi-curieux.» Le lendemain matin, Blossom entre en fait sur Buttercup en train de dormir avec une femme nommée Macy, à qui elle brosse avec désinvolture et dit de partir.

Sa citation au bar est prédatrice et l’idée que les femmes bisexuelles ont toujours des relations sexuelles en dehors de leurs relations ou existent simplement en tant qu’êtres sexuels est très néfaste.

Ce n’est pas non plus le seul exemple de sexualisation sur nos Powerpuff Girls. Les filles font constamment des blagues et des références sexuelles, menaçant même de se fuir mutuellement les nus.

À quoi ressemblent les personnages de Buttercup and Blossom dans le remake de Powerpuff Girls?

Buttercup blague sur Bubbles ayant une sex tape, elle plaisante aussi sur Blossom ayant «des relations sexuelles ennuyeuses au téléphone avec son petit ami pâteux», le tout devant leur père, au fait.

Bubbles fait une blague sur le fait que leur père est probablement « généreux » au lit et fait des relations avec un barman juste pour voir ce qu’il y a derrière une porte qui dit « N’entrez pas ».

Blossom semble être le seul à l’avoir ensemble. Oh je plaisante, ils l’ont aussi ruinée en lui imposant des problèmes d’anxiété et de santé mentale qui semblent très superficiels. Il y a une scène où Buttercup et Bubbles parlent de leur sœur, et Buttercup plaisante sur le fait que son retour à la maison est probablement «déclencheur» pour elle, et Bubbles dit qu’elle devrait «moveon.org».

Elle commence également à avoir une crise de panique après avoir parlé d’une résurgence de «l’obscurité» au sein de sa famille et s’évanouit. Ce genre de slapstick-maladie mentale-comme-comique-soulagement est une autre chose très nuisible à propos de ce script.

L’adultification et la sexualisation des souvenirs d’enfance n’est pas une chose rare, assez curieusement, mais ce n’est jamais une bonne idée.

Non seulement c’est bizarre de sexualiser un groupe de petites filles comme les Powerpuff Girls, mais ce n’est tout simplement pas nécessaire. Ensuite, aller au-delà et parler du dessin animé original dans le terrible scénario dérivé doit être l’un des paradoxes les plus absurdes de tous les temps.

Ça doit être une blague, non?

Diablo Cody – écrivain de Juno – et Heather Regnier, doivent réécrire le scénario. Curieusement, avec le script divulgué, CW a retiré le pilote, le jugeant «raté» avec le raisonnement qu’il était «trop campy».

Les scripts des Powerpuff Girls ont été appelés « campy ».

Vraiment rapidement, la définition de campy dit ceci: « dans le style du camp: absurdement exagéré, artificiel ou affecté d’une manière généralement humoristique. »

Je ne vois pas l’humour, mais quand Cody et Regnier le trouvent, quelqu’un me le fait savoir.

Espérons qu’ils savaient depuis le début que la sexualisation des Powerpuff Girls était une mauvaise idée, et nous aurons un meilleur produit que la série qui devait sortir à l’automne 2021.

Les acteurs et l’équipe d’origine restent tous, j’espère que le script ne l’est pas.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et les nouvelles, la justice sociale et les relations.