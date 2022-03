Le script de Planet of the Apes 4 est presque terminé, plein d’espoir pour le tournage d’automne

Cela fait cinq ans que le dernier opus de la franchise Planet of The Apes a fait ses débuts dans les cinémas, et pendant longtemps, il y a eu peu de mots sur ce qui se passe exactement, le cas échéant, avec la franchise. Tout en discutant de plusieurs mises à jour du 20th Century Studio avec The Hollywood Reporter, le président du studio, Steve Asbell, a évoqué la franchise et a révélé que Planet of the Apes 4 s’attend à ce que les caméras tournent plus tard cette année sous la direction de Wes Bell.

le Planète des singes La franchise a commencé à l’origine en 1968, dans une adaptation du roman de Pierre Boulle, qui mettait en vedette Charlton Heston et présentait l’une des finales de films les plus inattendues et les plus emblématiques de tous les temps, comme l’histoire d’un astronaute qui s’écrase sur une planète peuplée de marche, parler singes découvre que la planète est en fait la Terre. Après quatre suites, la franchise est restée intacte pendant près de 30 ans avant que Tim Burton ne tente de refaire le film. Bien que le remake ait été un succès raisonnable, la franchise s’est à nouveau tue pendant une autre décennie avant Montée de la planète des singes a fait ses débuts en 2011, lançant une série de films qui ont tiré certains aspects des films originaux, mais ont également créé une histoire pour le film de 1968.

Asbell a mentionné dans son interview qu’un quatrième Planète des singes le film était toujours en préparation, ce qui, bien sûr, a conduit à se demander quel est le statut actuel du film. En réponse, Asbell a déclaré: « Nous attendons un brouillon très prochainement, et c’est Wes Ball attaché à la réalisation. Nous espérons y aller à la fin de l’été, au début de l’automne.

Les films de la planète des singes semblaient être arrivés à leur conclusion, mais un quatrième film pourrait finaliser la franchise





Renard du 20e siècle

L’Ascension de la Planète des Singes est sorti en 2011 et raconte comment le barbotage scientifique a conduit à la création d’un groupe de singes intelligents. L’aube de la planète des singeset Guerre pour la planète des singes suivi en 2014 et 2017, respectivement, et a vu la chronologie progresser dans le futur, lorsqu’un combat pour la suprématie se termine par la mort du chef César, mais met également en jeu son plus jeune fils Cornelius, un nom qui apparaît également dans la série originale de des films comme le Dr Cornelius que le personnage de Charlton Heston rencontre. Il semble probable qu’il s’agisse du même personnage, ce qui ajoute du poids aux films agissant autant comme des préquelles que des remakes.

Le Batman le réalisateur Matt Reeves a dirigé les deux entrées précédentes de la franchise mais est remplacé cette fois-ci par Wes Bell. On ne sait pas exactement comment le nouveau film sera lié aux précédents ou potentiellement au film de 1968. Pourtant, cinq ans se sont écoulés depuis la sortie de Guerre pour la planète des singes, il s’agit de savoir qui, le cas échéant, les membres de la distribution reprendront leurs rôles dans le quatrième volet. Tout sera révélé à temps, mais au moins pour l’instant, il semble que le film avance certainement dans la bonne direction.





