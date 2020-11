Le script de Gremlins 3 est écrit, le créateur promet des marionnettes au lieu de CGI

Il n’y a toujours pas de mot officiel sur la question de savoir si Gremlins 3 n’arrivera jamais. Cependant, l’écrivain original Chris Columbus a offert une mise à jour quelque peu encourageante sur la suite proposée, qui circule depuis des années maintenant. Selon Columbus, son script est écrit et ils essaient juste de savoir quand le faire, en plus de naviguer dans certaines questions de droits. Si cela devait arriver, Columbus dit qu’ils utiliseront des marionnettes pratiques et un CGI minimal.

Chris Columbus a écrit l’original Gremlins, qui a été réalisé par Joe Dante. Mais Columbus a activement essayé d’obtenir Gremlins 3 sur le sol depuis un certain temps maintenant. Tout en faisant la promotion de son dernier film, Les chroniques de Noël 2, le cinéaste a été interrogé sur le statut de la suite. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« J’adorerais le faire. J’ai écrit un scénario, donc il y a un scénario existant. Nous travaillons actuellement sur des problèmes de droits, donc nous essayons simplement de déterminer quel serait le meilleur moment pour faire ce film. . Je le ferais toujours de la même manière, je le ferais comme des marionnettes tangibles, pas comme des CGI. Peut-être que, vous savez, nous avons eu une scène image par image dans le premier Gremlins, mais je ne pense pas que j’utiliserais beaucoup de CGI dans Gremlins 3. «

Reste à voir si Chris Columbus se retrouverait ou non dans le fauteuil du directeur. Mais c’est raisonnablement encourageant. Cela implique qu’il a des discussions avec le studio à ce sujet. Et cela a du sens. Warner Bros.produit actuellement une série animée des Gremlins intitulée Secrets du Mogwai pour HBO Max. Il y a donc clairement un intérêt pour la propriété. Mais faire une suite complète avec beaucoup de marionnettes pratiques devient coûteux et compliqué.

Les détails de l’intrigue pour la suite restent largement secrets. Au moins pour la version qui pourrait être créée. Nous avons entendu parler de différentes versions du projet au fil des ans. Chris Columbus avait déjà taquiné une version « sombre » et « tordue » il y a quelques années. Nous avons également, plus récemment, entendu Carl Ellsworth parler d’un brouillon du film qu’il a écrit, qui était considéré comme une suite directe de l’original qui aurait été une «histoire passante». On ne sait pas ce qui est contenu dans le projet que Columbus est intéressé à faire.

Pour ce que ça vaut, la star originale Zach Galligan a exprimé à plusieurs reprises son intérêt à revenir. L’acteur a lancé une campagne Twitter pour essayer d’obtenir Gremlins 3 fait en 2018. Il s’est avéré infructueux à l’époque. Mais la conversation est toujours en cours et les gens essaient activement d’y arriver. Avec les studios qui ont besoin de contenu susceptible d’attirer les téléspectateurs ou, dans le cas de HBO Max, les abonnés, il existe peut-être encore un moyen de faire la suite. Après tout, nous aurons The Snyder Cut l’année prochaine, donc tout est possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

