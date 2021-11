Le script de Gladiator 2 est terminé et trouve un moyen logique de continuer l’histoire

Plus de deux décennies depuis sa sortie primée et acclamée par la critique, une suite de Ridley Scott’s Gladiateur est maintenant en développement. Malgré la fin du premier film qui semble tout terminer, Scott a révélé que le script de Gladiateur 2 a maintenant été écrit, et que, heureusement, ils ont trouvé un moyen «logique» de poursuivre l’héritage de Maximus.

« Oh, c’est écrit. C’est déjà écrit. Nous avons une bonne empreinte, un bon endroit logique où aller. Vous ne pouvez pas simplement faire un autre film de type Gladiator. Vous devez suivre… il y a suffisamment de composants du premier pour ramasser le ballon et le continuer. «

Il y a eu des grondements d’un Gladiateur suite dans le passé, avec le retour « logique » dans l’histoire qui devrait être la poursuite des aventures de Lucius Verus, le jeune fils de Lucilla, joué dans le premier film de Spencer Treat Clark. En 2001, le scénario apparent d’un suivi proposé aurait suivi Lucius quinze ans après le premier film, et repris avec un Lucius plus âgé à la recherche de la vérité sur son père biologique, Lucius découvrant qu’il est en fait le fils secret de Maximus.

Des rumeurs récentes ont suggéré que cela pourrait encore être l’idée derrière Gladiateur 2, avec Gladiateur la star Russell Crowe aurait favorisé Thor : Amour et Tonnerre la star Chris Hemsworth pour diriger le projet en tant que fils de Maximus. « Russell pense qu’il pourrait être le seul homme à jouer de manière crédible son fils dans un Gladiateur suite », a expliqué une source, le même initié affirmant en outre que Crowe et Hemsworth, qui s’uniront pour la suite de Thor, « examinent attentivement le concept » pour Gladiateur 2 et j’ai « passé des heures à réfléchir à des idées de scénario ».

Cependant, peu de temps après la sortie du premier film, Nick Cave a été chargé d’écrire un nouveau brouillon d’un scénario de suite, le projet s’appuyant beaucoup plus sur le genre fantastique. Décrivant l’intrigue comme une histoire « divinités contre divinité contre humanité », la prémisse aurait vu Maximus au purgatoire, avant d’être ressuscité en tant que guerrier immortel, combattant parmi les croisades, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam ; avec la fin révélant que dans la période moderne, le personnage travaille maintenant au Pentagone. Certes, il est beaucoup plus probable que le Lucius plus âgé soit l’angle le plus logique, mais il est difficile de ne pas espérer que le fantastique Gladiateur 2 est celui qui est fabriqué en ce moment. Ne serait-ce que parce que ça sonne comme le plus fou Gladiateur suite possible.

Ridley Scott a récemment déclaré sa détermination à apporter Gladiateur 2 au grand écran, estimant qu’il serait « critiquement stupide » de ne pas faire la suite tant attendue. « Comment pourrais-je ne pas faire ça ? Ce serait vraiment stupide de ma part de ne pas faire ça, n’est-ce pas ? il a dit. Gladiateur 2 serait le prochain projet de Scott après la sortie de Musette, avec Joaquin Phoenix, qui se penchera sur l’ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte en tant que leader du XIXe siècle. Cela nous vient de Deadline.





