Le script de Batman 2 en cours d’écriture par Matt Reeves et Mattson Tomlin, Robert Pattinson reviendra

Au milieu de la grande variété de décisions controversées actuellement prises par Warner Bros. concernant l’univers cinématographique de DC, il y avait eu une inquiétude croissante concernant le statut de Batman 2. Eh bien, il semble que toute cette inquiétude n’ait servi à rien, car il a maintenant été confirmé que Matt Reeves et Mattson Tomlin se réuniront et prévoient de commencer à écrire la suite bientôt, avec Le Batman La star Robert Pattinson devrait revenir en tant que The Dark Knight.

Selon un rapport de Deadline, alors que le développement n’a pas encore commencé sur Le Batman suivi, Reeves a déjà commencé à travailler sur le projet avec lui et Le Batman le co-scénariste Mattson Tomlin (qui n’était pas crédité en tant qu’écrivain sur le premier film) devait très bientôt mettre la plume sur papier. Non seulement cela, mais une nouvelle déclaration des coprésidents / PDG du groupe Warner Bros Pictures, Michael De Luca et Pamela Abdy, déclare que Matt Reeves aura la liberté de construire un univers Batman au-delà de la suite à venir et du HBO Max. manchot série.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Quelqu’un comme Matt, nous lui achèterons tout ce qu’il veut faire », a déclaré De Luca. « Nous investissons dans tout ce vers quoi Matt se sent attiré, dans l’univers de Batman et ailleurs. Il a une invitation ouverte à aller partout où ses intérêts le mènent. Nous nous pencherons sur tout ce que Matt veut faire. En ce qui concerne les scénaristes / réalisateurs travaillant dans cet espace de genre très élevé, avec tout ce que Matt a fait, de Laisse moi entrer au singes trilogie à Le Batmanil est dans une classe à part.

Le président du groupe de télévision Warner Bros. Channing Dungey ajoute : « Matt est l’un des esprits les plus imaginatifs et créatifs du secteur. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec la merveilleuse équipe de 6th & Idaho et d’élargir le monde que Matt a si astucieusement créé avec le film The Batman à travers notre prochaine série The Penguin.





Warner Bros. Discovery est dans l’affaire Matt Reeves

Images de Warner Bros.

Travailler sur Batman 2 fait partie d’un nouvel accord conclu entre Warner Bros. Discovery et la société de production 6th & Idaho de Matt Reeves. Reeves a maintenant signé un contrat global de premier regard avec le studio emblématique, ce qui signifie qu’il peut développer à peu près tout ce dont il aime le son.

« Faire de ce studio légendaire ma maison est un rêve », a déclaré Reeves à propos de l’accord. « Je suis tellement excité de travailler avec Mike, Pam et Channing et nos équipes pour apporter des histoires captivantes qui me passionnent vraiment aux grands et aux petits. filtrer. »

Sorti en mars, Le Batman présente au public une version du justicier de DC deux ans après le début de sa carrière de combattant du crime. Instillant la peur dans le cœur des criminels, Batman se heurte à sa plus grande menace à ce jour lorsqu’un tueur en série connu sous le nom de The Riddler commence à cibler l’élite de Gotham. Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, The Batman a reçu des critiques élogieuses à sa sortie.

Batman 2 n’a pas encore de date de sortie.