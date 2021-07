Le scooter électrique Bajaj Chetak est mis en vente à Nagpur : vérifiez les prix, le montant de la réservation

16 juillet 2021 14:48:54 IST

Le scooter électrique Bajaj Chetak est maintenant en vente à Nagpur, ce qui en fait la deuxième ville de l’État du Maharashtra où le Chetak renaissant est disponible. Les réservations pour le Chetak ont ​​ouvert dans la ville de Nagpur, et le scooter électrique sera vendu via les points de vente KTM de Bajaj à Kamptee Road et Khamla Square. À l’heure actuelle, les réservations pour le Chetak ne sont ouvertes qu’à Nagpur, et non à Pune et Bangalore, les seules villes dans lesquelles le Chetak a été vendu jusqu’à présent.

Prix ​​Bajaj Chetak à Nagpur

Le prix du Bajaj Chetak à Nagpur est le même qu’à Pune et Bengaluru – la version d’entrée de gamme Chetak Urbane est au prix de Rs 1 42988, tandis que le haut de gamme Chetak Premium coûte Rs 1 44 987 (les deux prix, hors salle d’exposition). Sur route à Nagpur, le Bajaj Chetak Urbane coûte Rs 1 49 672, tandis que le Chetak Premium est au prix de Rs 1 51 680.

Fait intéressant, c’est exactement le coût du Chetak après une hausse substantielle des prix au mois d’avril, et les prix indiqués sur le site Web ne semblent pas tenir compte de la subvention révisée FAME-II ou des incitations étendues par la politique Maharashtra EV. 2021. Bajaj n’a pas encore répondu à une question de Tech2 sur l’impact des subventions sur les prix du Chetak.

Pour les acheteurs à Nagpur, le scooter électrique Chetak peut être réservé en ligne dès maintenant en payant un montant de Rs 2 000.

À l’avenir, Bajaj devrait lancer le Chetak à Aurangabad, Mysore et Mangalore. Il est également susceptible d’être introduit dans la ville de Mumbai dans le courant du mois d’août. Cela arrive à un moment où l’action dans l’espace des deux-roues électriques s’intensifie, Ola Electric promettant de faire sensation avec son premier scooter électrique qui devrait être lancé dans les semaines à venir.

Spécifications Bajaj Chetak, variantes

Le Chetak contient un moteur électrique de 3,8 kW/4,1 kW (puissance continue/crête), qui tire son énergie d’une batterie lithium-ion. L’autonomie est fixée à 95 kilomètres en mode Eco (85 kilomètres en mode Sport), et la société affirme qu’une charge complète prend cinq heures. La batterie du Chetak est livrée avec une garantie de trois ans/50.000 kilomètres.

En termes de caractéristiques, le Chetak Premium haut de gamme dispose de plusieurs options de couleurs métalliques, d’un frein à disque avant, d’un siège différent et de roues à finition métallique. Le Chetak Urbane, quant à lui, est disponible en seulement deux couleurs et dispose d’un frein à tambour à l’avant.

