Le scientifique qui a décidé de rechercher la piqûre la plus douloureuse sur Terre et en a déjà plus d’un millier dans son propre corps

Non seulement la rue dans laquelle j’ai passé la majeure partie de mon enfance n’est pas pavée, c’est que le long d’un côté, il n’y avait qu’un vieux mur de blocs de béton. Des blocs de béton infestés de guêpes dès que l’été est arrivé. Je ne me souviens plus du nombre de morsures que j’ai reçues de la piscine municipale, mais Je me souviens clairement de la peur que j’ai ressentie dans certaines zones de ce maudit mur.

Ce que je ne me suis jamais demandé (ce que je ne me suis jamais demandé), c’est pourquoi ils me démangeaient. Et non, je ne parle pas de «psychanalyse» mais de biologie évolutionniste. Pourquoi certains insectes piquent-ils, pourquoi certains sont-ils vénéneux? quelles raisons évolutives se cache derrière ce chapelet de guêpes qui m’a martyrisé en été? Justin Schmidt lui a posé la question aussi, mais cet entomologiste de la Pennsylvania State University a eu plus d’arrestations que moi.

Il a attrapé des centaines de créatures dangereuses et s’est soumis à leurs morsures pour les ordonner en fonction de la douleur.





« Le dard sauvage »

Pas pour les sadismes, bien sûr. Schmidt a conclu que les morsures douloureuses ils n’ont été expliqués que dans la mesure où les insectes sont devenus sociaux. Ou, en d’autres termes, ce n’est que lorsque les colonies d’hyménoptères sont devenues suffisamment grandes pour attirer les prédateurs que ces insectes ont subi des pressions évolutives pour développer des outils de dissuasion comme le venin et les piqûres douloureuses.

Ce qui se passe, c’est que Schmidt avait besoin de quelque chose de plus qu’une curieuse théorie: nécessaire pour pouvoir relier la toxicité et la douleur à la sociabilité. La partie toxicité était simple, mais la partie douleur ne l’était pas. Il n’y avait pas d’échelle de douleur, ou quelque chose comme ça. Pour cette raison, en 1983, il entreprit de systématiser le terrain et créa la première liste de piqûres organisées par la douleur. Au fil du temps, Schmidt a parcouru la liste et a finalement publié un livre intéressant en 2016 dans lequel il raconte l’histoire des insectes piqueurs et la sienne.

Le résumé est que, en bref, la science est parfois assez douloureuse.

Les piqûres les plus douloureuses du monde, selon Schmidt

Bee Safe

Mais à quel point c’est douloureux? L’échelle de Schmidt établit quatre niveaux de douleur allant de 1 (qui inclut, par exemple, l’abeille fouisseuse urbaine qu’il décrit comme « presque gentille, comme un amant qui vous a mordu le lobe de l’oreille trop fort ») à 4 qui, comme dans le cas des fourmis balles, il l’a décrit comme « une douleur pure, intense et brillante … comme marcher sur du charbon brûlant avec un clou de trois pouces incrusté dans votre talon. »

Nos collègues Magnets ont une merveilleuse liste d’insectes avec de nombreux détails à leur sujet. Y compris la chance de rencontrer l’une de ces monstrueuses créatures diaboliques. Mais, au cas où vous n’auriez pas le temps de le lire en entier, je recommande déjà éviter les guêpes tarentules (Pepsis spp), fourmis balles (Paraponera clavata) et les guêpes tatou (Synoeca septentrionalis). Celui qui avertit n’est pas un traître.

Image | Duncan Sanchez