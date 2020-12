Le scientifique et inventeur adolescent d’origine indienne Gitanjali Rao nommé premier «  enfant de l’année  » du TIME 2020

Press Trust of India04 déc.2020 13:39:01 IST

Gitanjali Rao, 15 ans, américano-indienne, jeune scientifique et inventrice «brillante», a été nommée par le magazine TIME la toute première «Kid of the Year» pour son «travail étonnant» utilisant la technologie pour résoudre des eau potable contaminée à la dépendance aux opioïdes et à la cyberintimidation.

«Le monde appartient à ceux qui le façonnent. Et aussi incertain que puisse être le monde à un moment donné, la réalité rassurante semble être que chaque nouvelle génération produit plus de ce que ces enfants ont déjà réalisé: un impact positif, dans toutes les tailles,» Le temps a dit.

Mme Rao a été sélectionnée parmi plus de 5 000 nominés en tant que tout premier «Kid of the Year» de TIME. Elle a été interviewée par l’acteur et activiste Angelina Jolie pour l’émission spéciale TIME.

«Observez, réfléchissez, recherchez, construisez et communiquez», a raconté Mme Rao à propos de son processus lors d’une conversation virtuelle avec Mme Jolie depuis son domicile dans le Colorado.

Rencontrez le tout premier Kid de l’année de TIME https://t.co/8ExwjanZfE pic.twitter.com/UkPscbp63H – TEMPS TEMPS) 3 décembre 2020

Elle a parlé de son «travail étonnant utilisant la technologie pour s’attaquer à des problèmes allant de l’eau potable contaminée à la dépendance aux opioïdes et à la cyberintimidation, et de sa mission de créer une communauté mondiale de jeunes innovateurs pour résoudre les problèmes du monde entier.

«Même lors du chat vidéo, son esprit brillant et son esprit généreux transparaissent, ainsi que son message inspirant aux autres jeunes: n’essayez pas de résoudre tous les problèmes, concentrez-vous simplement sur celui qui vous passionne», a déclaré Time.

« Si je peux le faire », a-t-elle déclaré dans l’interview, « n’importe qui peut le faire. »

Mme Rao a déclaré que sa génération était confrontée à de nombreux problèmes qu’elle n’avait jamais vus auparavant.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂