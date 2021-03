Le scientifique en chef de J&J, Paul Stoffels, explique la «  sauce secrète  » de son injection de COVID-19 à dose unique

12 mars 2021 17:32:02 IST

Le vaccin COVID à dose unique de Johnson & Johnson a été autorisé dans l’Union européenne jeudi, le quatrième coup de feu vert par le bloc. AFP s’est entretenu avec le directeur scientifique de J&J, Paul Stoffels, de ce que cela signifie pour la lutte pour mettre fin à la pandémie. L’interview a été éditée pour plus de clarté.

Qu’est-ce qui fait du vaccin J&J un outil si important?

Stoffels: Le vaccin que nous venons de faire approuver par les autorités européennes est un vaccin à injection unique, et c’est le premier vaccin qui a été étudié à très grande échelle (environ 40 000 personnes), y compris les variantes. Et nous avons montré une efficacité élevée contre les maladies graves ainsi que contre les hospitalisations et les décès. De plus, c’est une dose unique avec stabilité que vous expédiez entre 2 et 8 Celsius, une réfrigération normale, ce qui facilitera une mise en œuvre à grande échelle dans le monde.

Quelle est votre réponse à la critique selon laquelle le vaccin de J&J n’est pas aussi protecteur que les vaccins à ARN fabriqués par Pfizer et Moderna?

Stoffels: Nous avons fait notre étude à l’échelle mondiale, sur trois continents: les États-Unis, l’Amérique du Sud et l’Afrique du Sud, mais aussi dans des circonstances très difficiles avec la montée de la pandémie.

Nous connaissons maintenant l’efficacité du vaccin sur les variants, et pouvons également montrer qu’indépendamment de la région, indépendamment du variant, ou de l’âge, vous vous protégez contre les maladies graves, la mort et l’hospitalisation.

Et cela représente 85% de protection contre les maladies graves, mais aussi 100% jusqu’à présent, nous n’avons vu après le 28e jour (aucune) personne hospitalisée ou décédée. C’est le défi le plus important de cette maladie.

Le vaccin de J&J utilise un adénovirus causant le rhume, génétiquement modifié pour qu’il ne puisse pas se répliquer, en tant que «vecteur» pour transporter le gène d’une partie du coronavirus aux cellules humaines afin d’entraîner le système immunitaire. Quel est l’avantage biologique de cette approche?

Stoffels: Nous avons une réponse anticorps très décente, mais l’immunité cellulaire est celle qui la rend durable, mais aussi à large spectre.

Nous l’avons déjà appris: nous avons fait un vaccin contre Ebola, un vaccin contre le Zika, et nous travaillons sur un vaccin contre le VIH. La sauce secrète d’un tel vaccin est la combinaison des deux.

Pouvez-vous expliquer en termes simples ce qu’est l’immunité cellulaire?

Stoffels: Lorsque vous vous faites vacciner enfant, vous recevez vos vaccins, ce qui vous protège toute votre vie.

Ainsi, votre mémoire corporelle mémorise ce pathogène, l’agent de la maladie.

Bien que pour beaucoup d’entre eux, vous ne mesuriez plus d’anticorps plus tard, votre corps peut toujours réagir car il sait immédiatement «C’est un agent pathogène que j’ai vu auparavant». Et c’est là que l’immunité cellulaire est très importante, à la fois pour l’efficacité immédiate mais aussi pour se souvenir longtemps.

Quel est l’état de vos études chez les enfants et les femmes enceintes?

Stoffels: En ce moment, nous étudions le vaccin chez les adolescents, qui est en cours, et qui est de 12 à 17 ans. Les phases 2 et 3 (début des études d’efficacité) pour les enfants de moins de 12 ans débutent en avril. Les femmes enceintes seront étudiées dès maintenant.

Ferez-vous des vaccins spécifiques à des variantes?

Stoffels: Par précaution, nous avons déjà commencé à fabriquer un vaccin basé sur la variante sud-africaine. Nous ne savons pas si nous en aurons besoin, mais si c’est nécessaire, c’est en cours, et nous en sommes actuellement aux premières étapes de la mise à l’échelle.

Certains scientifiques craignent que la répétition de votre vaccin soit un problème car le système immunitaire se souviendra du virus utilisé comme vecteur et l’attaquera, réduisant ainsi son efficacité.

Cela poserait-il un problème pour les boosters?

Stoffels: Dans notre travail sur le vaccin contre le VIH, nous exposons les gens au vecteur quatre fois par an. Bien que nous ayons vu de petits changements, nous n’avons pas vu que nous ne pouvions pas l’utiliser pour un booster.

Ad26 (Adenovirus 26) en tant que vecteur, celui que nous avons, a été sélectionné pour sa faible immunogénicité, ainsi que sa faible présence chez l’homme. Nous sommes raisonnablement convaincus que nous pouvons augmenter le vaccin sans problème.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir?

Stoffels: Nous avons un réseau très complet dans le monde pour nous assurer que nous pouvons servir le monde entier, ainsi que des collaborations avec Covax (l’initiative mondiale pour les vaccins).

Nous espérons que très rapidement après ce que nous faisons aux États-Unis et en Europe, nous passerons à être en mesure de vacciner le monde entier. Et nous avons un gros engagement chez J&J à le faire à un prix sans but lucratif.

