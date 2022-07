Le scénariste-réalisateur Bryan Bertino signe avec WME

Le cinéaste Bryan Bertino a signé avec WME, a rapporté mercredi Deadline.

L’écrivain et réalisateur a fait ses débuts en 2008 avec Home Invasion Horror Les étrangers, mettant en vedette Liv Tyler et Scott Speedman en tant que jeune couple terrorisé par de violents envahisseurs masqués dans une maison de vacances isolée. Bertino a également écrit et été producteur exécutif de la suite du film, Les étrangers : proie de nuit. La suite de 2018, qui mettait en vedette Christina Hendricks, Martin Henderson et Bailee Madison en tant que nouvelles victimes des intrus originaux, a rapporté plus de 31 millions de dollars dans le monde.

En plus de Étrangers franchise, les projets passés de Bertino incluent la réalisation de 2016 Le monstre avec Zoe Kazan; Bertino a également produit l’horreur psychologique d’A24 La fille du Blackcoatavec Emma Roberts et Kiernan Shipka

La signature de Bertino avec WME fait suite au succès de son dernier film, Le noir et le méchant, qui a été présenté en première au Festival international du film Fantasia 2020 pour des critiques élogieuses. Sorti par RLJE films, Le noir et le méchant suit deux frères et sœurs (Marin Ireland et Michael Abbott Jr.) hantés par des cauchemars éveillés lorsqu’ils commencent à soupçonner que quelque chose de mal afflige leur ferme isolée.

Par date limite, Bertino continue d’être représenté par l’avocat Jim Gilio.

Les étrangers A été inspiré par des événements réels de l’enfance de Bertino

Récoltant plus de 80 millions de dollars dans le monde sur un budget de production de 9 millions de dollars, l’évasion de Bertino Les étrangers public terrifié partout avec ses représentations réalistes de la violence aléatoire. Dans l’une des scènes les plus mémorables du film, la protagoniste Kristen (Tyler) supplie les inconnus masqués : « Pourquoi faites-vous cela ? » La seule réponse qu’elle reçoit : « Parce que tu étais à la maison. »

Dans des notes de production archivées pour le film, Bertino a détaillé les événements réels de son enfance qui ont inspiré des parties de Les étrangers:

« Enfant, je vivais dans une maison dans une rue au milieu de nulle part. Une nuit, alors que nos parents étaient sortis, quelqu’un a frappé à la porte d’entrée et ma petite sœur a répondu. À la porte, des gens demandaient quelqu’un Nous avons découvert plus tard que ces personnes frappaient aux portes dans le quartier et, si personne n’était à la maison, pénétraient par effraction dans les maisons. Les étrangers, le fait qu’il y ait quelqu’un à la maison ne dissuade pas ceux qui ont frappé à la porte d’entrée ; c’est l’inverse. »

Bertino a également cité les meurtres de la famille Manson en 1969, dans lesquels l’actrice Sharon Tate et quatre autres personnes ont été assassinées par des membres de la secte de la famille Manson, comme source d’inspiration pour le film.

Les étrangers est maintenant en streaming sur Amazon Prime.