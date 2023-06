Le scénariste de Truman Show partage des détails sur l’adaptation de la série télévisée annulée

25 ans se sont écoulés depuis que Jim Carrey a démontré qu’il était plus qu’un simple acteur de comédie dans Le spectacle de Trumanl’un des films qui a généré le plus de débats et qui continue malgré le temps qui passe.







Inspiré par La zone de crépuscule épisode Service spécial, le film suit Truman, un homme menant une vie apparemment normale dans une petite ville. Ce qu’il ne sait pas, c’est que chaque jour de sa vie, depuis sa naissance, a été télévisé dans la plus grande et la plus populaire émission de téléréalité de l’histoire de la télévision.

Petit à petit, Truman commence à trouver des failles dans son monde parfait, jusqu’à ce qu’il tente d’échapper à sa monotonie étouffante jusqu’à ce qu’il découvre l’horrible vérité derrière son existence et parvienne enfin à sortir dans le monde réel.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Réalisé par Peter Weir, le film avait à l’origine un ton de suspense ou presque d’horreur, mais après que Paramount Pictures a acheté le premier scénario, Andrew Niccol a été chargé de le réécrire, livrant la version à succès qui serait vue dans les salles. Mais Niccol est allé plus loin.

Dans une interview accordée à Screen Rant, le scénariste a révélé les détails de l’intrigue que la suite du film aurait en tant que série télévisée :

« Il a été question de faire une comédie musicale – croyez-le ou non – ou une série. Quand c’est une forme d’art différente, je ne pense pas que cela enlève quoi que ce soit à l’original. Dans ma version d’une série, je pensais que ce serait amusant si, après que Truman ait traversé le ciel, le public en réclamait plus (ce que vous sentez à la fin du film). J’imagine qu’il y aurait un réseau avec plusieurs chaînes mettant toutes en vedette un sujet né dans l’émission. Si je le mettais à New York, il y aurait une fille vivant dans l’Upper East Side, un garçon de Harlem, un enfant de Chinatown, etc. Comme ils sont tous sur leur propre chaîne et évoluent dans leurs propres cercles, ils ne sont jamais destiné à se rencontrer. Mais à la fin de la première saison, le garçon de Harlem et la fille riche se retrouvent attirés l’un par l’autre. Ils sentent tous les deux que l’autre agit différemment de tous ceux qu’ils ont rencontrés… parce que pour la première fois, ils ont rencontré quelqu’un qui n’agit pas ! (Dans la deuxième saison, le réseau essaierait désespérément de tuer leur romance.) «







En quoi consistait le service spécial ?

SCS

Créé en avril 1989 et écrit par J. Michael Straczynski, Service spécial suit l’histoire de John Selig, un homme qui découvre que les cinq dernières années de sa vie ont été surveillées et télévisées dans une émission à succès.

Contrairement à Le spectacle de Trumanqui cherchait à poser un dilemme existentiel et un débat moral sur ce qui est et n’est pas autorisé à être montré à la télévision, ou dans quelle mesure les êtres humains ont le contrôle sur l’exposition de leur propre vie, Service spécial est bien plus une satire de l’égocentrisme de l’être humain.

Miroir noir a récemment emprunté un chemin similaire avec Joan est horriblele premier épisode de sa sixième saison mettant en scène l’histoire d’une femme dont la vie est transformée en série pour une plateforme de streaming, ce qu’elle a accepté en signant les termes et conditions du service.