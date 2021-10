Le scénariste de « Scream » espère que le film 2022 n’est pas la fin

Le scénariste Kevin Williamson, à l’origine du premier volet de « Scream » en 1996, espère que le nouveau film de la saga, qui s’apprête à sortir en salles en janvier 2022, ne soit pas la fin de cette franchise, qui a été maintenue en vigueur chez fans de slasher depuis près de 30 ans.

Williamson s’est maintenu en tant que force créative active tout au long du développement de la franchise en servant de scénariste sur sa première suite en 1997, revenant pour la dernière fois dans « Scream 4 », qui était la dernière fois que Wes Craven a pris le relais en tant que réalisateur. avant son décès en 2015, ainsi que de fournir l’histoire de « Scream 3 », dont le script a été développé par Ehren Kruger.

Lors d’une conversation avec US Weekly, Williamson a souligné que le cinquième volet de la franchise, qui s’intitule simplement « Scream », a un grand potentiel pour une suite, ce qui implique que l’affaire est complètement hors de son contrôle. Cependant, il a dit qu’il espérait voir la saga « continuer pour toujours » de la même manière que de nombreuses autres franchises d’horreur.

Williamson se dit heureux de voir un nouveau « Halloween » dans les salles en ce moment « parce que Scream est un hommage à Halloween », en espérant que la franchise puisse se développer largement de la même manière. « Je pense qu’il y a de la place pour ces franchises et tant que nous pouvons avoir de nouvelles histoires originales au tableau, je pense toujours que les franchises peuvent survivre », a-t-il déclaré.

Après le décès de Wes Craven, le nouveau « Scream » a été développé par l’équipe de cinéastes connue sous le nom de Radio Silence, responsable du film « Ready or Not ». Ce groupe est composé du duo de réalisateurs Matt Bettinelli Olpin et Tyler Gillett, avec un scénario développé par James Vanderbilt et Guy Busick. Le film ramènera Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox, les stars de la série originale.