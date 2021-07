Le scénariste de Poudlard Legacy anticipe les détails de ses sorciers noirs

Poudlard Legacy, un jeu RPG attendu inspiré de l’univers narratif de Harry Potter, avait initialement une sortie estimée pour une durée indéterminée cette année. Malheureusement pour les fans, suite à l’annonce par Warner Bros Games de son retard indéfini, aucun autre détail sur le projet n’a été révélé.

Bien qu’aucune avancée officielle n’ait été révélée sur le jeu, de nouvelles indications sur le contenu de « Hogwarts Legacy » ont été laissées entendre via les réseaux sociaux de l’un de ses écrivains, ce qui pourrait anticiper la possibilité que le jeu prenne une direction quelque peu particulière, selon sur les décisions du joueur.

N'ont-ils pas le droit de tuer dans plus de 16 parties ? J'ai l'impression que vous pourriez tuer complètement les méchants dans Horizon Zero Dawn, ce n'était tout simplement pas sanglant.

Je ne pense pas pouvoir répondre directement à votre question, mais dans la bande-annonce, vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de mal qui se produit dans le monde sorcier. – DCAllen (@ DCAllen7)

Grâce à une récente interaction via Twitter, DC Allen, l’un des auteurs de « Poudlard Legacy », a suggéré à travers ses commentaires que les joueurs pourraient être en mesure d’utiliser de la magie noire. Lorsqu’on lui a demandé si tuer ferait partie du jeu, bien qu’il n’ait pas répondu directement, il a laissé entendre que cela pourrait être autorisé dans le jeu. « Beaucoup de mal arrive dans le monde magique, » fut sa réponse exacte.

De nombreux fans de la saga Harry Potter n’ont pas tardé à souligner la possibilité de pouvoir utiliser la « malédiction meurtrière » dans le cadre des sorts dont dispose le joueur tout au long de sa partie. Une possibilité qui pourrait être une indication du ton de l’histoire dans « Hogwarts Legacy », qui est présenté comme une sorte de préquelle.

L’annonce officielle de Warner Bros indique que « L’héritage de Poudlard » prendra plusieurs siècles avant l’arrivée du « garçon qui a vécu » dans la prestigieuse institution sorcière. Le joueur prendra la place de l’un des étudiants, personnalisant et améliorant ses compétences à travers ses cours et diverses missions secondaires, tout en découvrant progressivement certains mystères cachés dans le château. Sa sortie devrait avoir lieu sur PlayStation 4 et 5, ainsi que sur Xbox One, Series X/S et PC.