Le scénariste de Loki explique le voyage dans le temps dans la série

La prochaine grande première du Univers cinématographique Marvel sera la série de Loki sur le service de diffusion en continu Disney+, après les lancements réussis de WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. Ce seront les retrouvailles avec l’un des méchants les plus aimés des fans, qui dans son émission aura un assaisonnement très spécial : voyage dans le temps. Comment cela sera-t-il ?

Résumé officiel : « Immédiatement après avoir volé le Tesseract (à nouveau), Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique hors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et de donner un choix : être retiré de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui« .

La dernière fois que nous avons vu Loki dans le MCU C’est lorsqu’il a pris le Tesseract dans Avengers: Fin de partie, alors que les héros cherchaient à collecter les Infinity Stones, et il s’est rendu dans un endroit inconnu, jusqu’à présent. Maintenant, nous allons voir une version différente de l’antagoniste que nous avons rencontré ces années, puisque c’est celui qui a changé la chronologie et aura pour mission de la restaurer.

Dans une conversation avec le média américain Salon de la vanité, le scénariste Michel Waldron a expliqué et avoué quelques détails importants sur le voyage dans le temps : « Nous avons dû créer une connaissance institutionnelle folle de la façon dont le voyage dans le temps fonctionnerait au sein de TVA, afin que le public n’ait plus à y penser. C’était beaucoup de dessins au trait ondulé. ».







Continu: « Nous voulions créer une logique de voyage dans le temps qui soit si hermétique qu’elle puisse durer plus de six heures. Voici quelques concepts de voyage dans le temps de science-fiction que j’ai hâte que mes collègues Rick et Morty voient. ». La série de Loki va venir a Disney+ les Mercredi 9 juin et promet de captiver le public comme il l’a fait au cours de la dernière décennie.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?