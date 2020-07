Le scénariste de La Vieja Guardia explique comment il aborderait sa suite

“La vieille garde” suivez un groupe de mercenaires immortels essayant de résoudre différents conflits mondiaux dans le présent. Le film avec Charlize Theron, KiKi Layne et Chiwetel Ejiofor, est devenu l’un des plus grands succès de Netflix, il ne serait donc pas étonnant que la plateforme se lance prochainement dans la production d’une deuxième partie. Lors d’un entretien pour DiscuterFilm, l’auteur de la bande, Greg Rucka, a expliqué comment il aborderait le scénario de “La Vieille Garde 2”.

«Il y aura probablement une suite et je vais l’écrire. Si je le faisais, j’extraireais beaucoup de choses du matériel source, mais l’un des luxes d’adapter quelque chose librement est de pouvoir dire: ici je peux faire quelque chose de différent, je peux changer cela », a commenté Rucka. «L’idée qu’il s’agit d’une traduction est une erreur. C’est une adaptation. Un roman n’est pas une pièce de théâtre, une pièce de théâtre n’est pas un film et une bande dessinée n’est pas un film. Vous devez vous engager sur les forces et les faiblesses de chaque média. “

Dans une vieille interview, le directeur de “La vieille garde”, Gina Prince-Bythewood, a annoncé que les bandes dessinées sur lesquelles la bande est basée ont une intrigue très intéressante qui pourrait se refléter dans une deuxième partie hypothétique. “Dans l’œuvre originale, il y a une histoire très solide qui aborde divers problèmes dans le monde, qui ramène plus de méchants qui ne sont pas liés à l’immortalité”, a affirmé le cinéaste.

