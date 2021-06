Le scénariste de « Ghostbusters: Afterlife » parle de l’héritage de la saga

Après un an d’attente en raison de la pandémie de Covid-19, parmi les productions qui attendent d’arriver enfin en salles se trouve « Ghostbusters: Afterlife », un film réalisé par Jason Reitman (fils Ivan Reitman, réalisateur original de la franchise), avec un histoire qui ignore complètement le redémarrage de 2016 pour présenter une histoire qui poursuit l’héritage de l’histoire originale.

« Ghostbusters: Afterlife » se déroule 30 ans après le deuxième volet, mettant en vedette les descendants de feu Egon Spengler (Harold Ramis). Callie (Carrie Coon) est une mère célibataire qui, avec ses enfants Trevot (Finn Wolfhard) et Phoebe ( Mckenna Grace) déménagent à Summerville, Oklahoma, découvrant dans la maison abandonnée de grand-père Egon leur lien avec le monde paranormal.

Le scénario du nouveau « Ghostbusters » était un effort conjoint entre Jason Reitman et le scénariste Gil Kenan, qui a récemment partagé quelques mots sur ce qu’il considère comme « l’âme » de ce film, notant qu’il cherchait à garder l’héritage de la franchise vivant. pour le film nouvelle génération de spectateurs.

« Comme toujours, lorsque vous parlez d’un grand film comme celui-ci qui a tant de secrets dans ses manches, je dois être extrêmement prudent lorsque je parle de ça », a commenté Kenan sur le podcast « Just The Facts with Alex Zane ».

« Mais je dirai, d’après ce qu’on a pu y mettre, que l’important est de communiquer ce qui est au centre de tout cela, qui est nous en tant qu’écrivains, en tant que conteurs. Jason et moi gardons la flamme allumée. » Kenan souligne que peu importe à quel point ils sont proches des Ghostbusters originaux, ils ont « une flamme » qui émerge en eux en tant que membres du public qui ont été influencés par l’histoire originale.

«Cela a allumé la flamme en nous deux qui nous a fait sentir que nous pouvions continuer pour des gens qui, comme nous, partageaient avec le jeune public et une nouvelle génération la même excitation, l’émerveillement, la comédie et la magie du film. Espérons que tout cela se perpétue sur notre bande », conclut Kenan. « Ghostbusters: Afterlife » sortira en salles le 11 novembre.