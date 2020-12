Le scénario du Roi Lion 2 reçoit les éloges du réalisateur Barry Jenkins

Plusieurs détails entourant Le roi lion 2 ont récemment été confirmés lors des événements de la Disney Investor Day, notamment que le film sera une préquelle et que clair de lune Le réalisateur Barry Jenkins sera à la tête du remake en direct. Jenkins a maintenant offert un peu plus de perspicacité dans le projet, louant le script et affirmant son lien avec l’original animé de 1994.

« Ouais, c’est plutôt cool. Mes agents m’envoient beaucoup de scripts. Quand celui-ci est arrivé, super top secret, j’étais très sceptique. Comme toi, je me souviens quand Le roi Lion sortit de. J’avais deux neveux, alors j’avais l’habitude de le regarder avec eux. roi Lion était le « bébé requin » de mon temps. Je l’avais vu littéralement des centaines de fois et j’avais ce lien avec lui, et pourtant j’étais sceptique parce que, qui suis-je pour faire un roi Lion film? Pas une suite de {Lion King! Un film du Roi Lion. «

L’idée de faire un roi Lion le film était trop pour Barry Jenkins à comprendre dans un premier temps, mais peu à peu il est venu autour, en grande partie grâce à la qualité du scénario.

« J’ai lu le script et environ 40 pages, je me suis tourné vers Lulu [Wang] et j’ai dit: « Putain de merde, c’est bon. » Et en continuant à lire, je me suis éloigné du côté de mon cerveau qui disait: « Oh, un cinéaste comme toi ne fait pas un film comme celui-ci », et je me suis permis d’arriver à l’endroit où ces personnages, cette histoire , est incroyable. Ce qui m’a vraiment poussé à franchir la ligne, c’est James, mon DP, qui a dit: « Vous savez quoi? Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce mode de réalisation de films que nous n’avons pas fait et que peu de gens ont fait. » C’est alors que je suis retourné aux pouvoirs en place et j’ai dit: «J’adorerais faire ça, mais je dois être capable de faire ce que je fais. Et ils ont dit oui!

Bien que des détails plus spécifiques de l’intrigue pour la préquelle du roi Lion soient gardés secrets, l’intrigue éclairera probablement le passé de Mufasa et sa relation avec le méchant frère Scar. Il a déjà été rapporté que, plutôt que d’être une préquelle directe, le film ferait progresser l’histoire des personnages principaux du premier film en même temps que l’exploration de l’origine de Mufasa. Cela pourrait encore être le cas et permettrait au film Disney de ramener des visages familiers tels que Simba et Timon et Pumbaa.

Le compositeur légendaire Hans Zimmer fournira la partition aux côtés du talentueux Pharrell Williams et clair de lune le compositeur Nicholas Britell, le film utilisant à nouveau l’animation par ordinateur photo-réaliste révolutionnaire qui a donné vie au premier film. Jeff Nathanson, qui a écrit le 2019 Le roi Lion, aurait écrit le script qui passionne Jenkins. Le roi lion 2 n’a pas encore reçu de date de sortie ou de début de production, et le casting n’a pas encore été confirmé, mais compte tenu du succès d’un milliard de dollars du premier Le roi Lion, le prequel est probablement une priorité élevée pour Disney. Cela nous vient grâce à Variety.

Sujets: Le Roi Lion 2, Le Roi Lion, Disney Plus