Le scénario du film Static Shock a le producteur Michael B.Jordan vraiment excité

Michael Jordan est prévu Choc statique Le film a reçu une autre petite mise à jour avec le producteur notant qu’il est « vraiment excité » par la façon dont l’histoire se déroule. Dans les bandes dessinées originales de DC, Static est un super-héros créé lorsque Virgil Ovid Hawkins est exposé à un produit chimique radioactif. Cela lui donne les capacités surhumaines de contrôle et de génération électromagnétiques.

L’année dernière à DC FanDome, il a été annoncé qu’un live-action Choc statique Le film était en développement chez Warner Bros. Peu de temps après, Jordan a rejoint le projet en tant que coproducteur aux côtés de Reginald Hudlin. La société de production jordanienne, Outlier Society, servira de l’un des studios de production aux côtés de DC Films, Warner Bros. Pictures et Milestone Media. Le mois dernier, Randy McKinnon (Grande Armée) a été nommé auteur de Static Shock.

Dans une nouvelle discussion avec Collider, Michael B. Jordan a été interrogé sur l’état actuel de Choc statique. Bien que nous soyons encore loin d’avoir une date de sortie officielle, Jordan a discuté du brouillon en cours de préparation par McKinnon, et il est plutôt satisfait de la façon dont les choses se passent de manière créative. L’acteur et cinéaste a également parlé de la représentation qu’un personnage comme Static apporte à la table et de son importance pour les jeunes téléspectateurs.

« En ce moment, nous avons un écrivain, Randy McKinnon, qui prépare une prise et un brouillon en ce moment, vraiment excité … Je veux dire, encore une fois, en tant qu’enfant, en grandissant, en regardant Choc statique, c’est quelque chose qui m’a inspiré. Et [having] ce type de représentation à un jeune âge, c’était vraiment important pour moi, et je sais que ce serait important pour beaucoup d’autres enfants aujourd’hui. Donc, pour pouvoir adapter la version live-action de cela, je suis vraiment très excité. Donc pas de vrais délais, et je suppose pas de vraies mises à jour ou quoi que ce soit du genre. Mais nous sommes en train de construire cela. Et j’ai hâte d’avoir quelque chose de plus à vous dire plus tard. «

Jordan a également abordé les rumeurs de son casting potentiel en tant que Superman sur grand écran. Récemment, Ta-Nehisi Coates a été sollicitée par Warner Bros.pour écrire un Superman redémarrer avec JJ Abrams produisant. La rumeur est que le film présentera le premier Black Superman en direct sur grand écran, et il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que Jordan sera celui qui obtiendra le rôle. Dans l’interview de Collider, Jordan dit qu’il est flatté par les rumeurs, mais qu’il n’est actuellement pas attaché au projet.

« Je veux dire, je suis flatté de continuer à parler de ces rumeurs pour jouer des personnages comme ça. Je veux dire, comme vous le savez, on dit que j’ai joué tant de personnages différents au fil des ans. Je veux dire, à ce point, c’est flatteur, cela me rend humble. Et quiconque finit par jouer ce rôle, c’est définitivement celui qu’il faut rechercher. «

Choc statique a été précédemment adapté en tant que série animée, diffusée pendant quatre saisons entre 2000 et 2004. Avec Phil LaMarr comme la voix du super-héros, la série a encore popularisé le personnage, ce qui a abouti à de nouveaux Choc statique bandes dessinées, jouets et autres formes de marchandises. Les fans qui se souviennent d’avoir regardé la série à l’époque voulaient voir un film d’action en direct depuis des années, et les progrès pourraient être lents, mais il semble que cela se passe enfin. Il y a un mot selon lequel Static Shock pourrait aller directement à HBO Max, mais cela n’a jamais été confirmé. Cette nouvelle nous vient de Collider.

