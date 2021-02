Le scénario de Twins 2 est en cours de développement et se déroule toujours, déclare un espoir Danny DeVito

L’une des entrées les plus étranges des filmographies d’Arnold Schwarzenegger et de Danny DeVito est la comédie de 1988 jumeaux, qui a vu les deux acteurs jouer des jumeaux fraternels séparés à la naissance. Le film a été un succès inattendu et on se souvient encore avec tendresse aujourd’hui. Dans une interview avec CinemaBlend, DeVito a récemment confirmé que Jumeaux 2, qui a souvent été appelé Triplés, est actuellement en développement.

« Oui. Ouais, nous y travaillons. Ça fait un moment que je sais, mais nous développons le scénario en ce moment. Cela va arriver … j’espère. »

Il y a quelques années, le succès d’un film qui est la suite d’une comédie sortie en 1988 aurait pu paraître discutable. Mais ces dernières années nous ont appris que la nostalgie est le facteur le plus puissant du succès d’Hollywood de nos jours. Projets comme Bill et Ted affrontent la musique, Coming 2 Amérique, Ghostbusters: l’au-delà, Cobra Kai, et chaque remake d’action en direct de Disney s’est fié à ce que les fans affluent pour voir leurs franchises préférées vieilles de plusieurs décennies mises à jour pour les temps modernes.

Il est donc très probable que les plates-formes de streaming connaîtront une guerre d’enchères féroce pour obtenir les droits sur un jumeaux suite. La question est de savoir si le film se prête à une suite significative qui en ferait plus qu’une simple saisie d’argent?

jumeaux a raconté l’histoire de Julius, joué par Arnold Schwarzenegger, et de Vincent Benedict, joué par Danny DeVito. Alors que Julius est un homme grand, chamois, intelligent et naïf, Vincent est son frère plus petit, plus faible et plus intelligent. Le duo est le résultat d’une procédure expérimentale conçue pour créer l’homme parfait à partir de l’ADN de six hommes. Alors que Julius a reçu les meilleures parties des gènes, Vincent est resté coincé avec les parties indésirables.

À la fin du film, Julius et Vincent avaient accepté leur origine comme des expériences, retrouvé leur mère perdue depuis longtemps, créé une entreprise ensemble, épousé un ensemble de sœurs jumelles et fondé une famille. C’est un point assez précis pour terminer l’histoire, et une suite inutile pourrait risquer de gâcher la fin idyllique du film original.

Cependant, il y a quelques années, Schwarzenegger avait révélé qu’une suite était bel et bien en développement, intitulée Triplés, qui présenterait Eddie Murphy comme le troisième frère perdu depuis longtemps de Julius et Vincent.

«J’ai eu une conversation hier avec mon agent et il m’a dit que le scénario serait terminé dans 14 jours. [Director] Ivan Reitman est extrêmement content de ce qu’il a vu jusqu’à présent, il veut juste faire quelques ajustements, donc c’est de la musique à mes oreilles. Je pense qu’au début de l’année prochaine, nous pourrons tourner le film. Tout le monde est heureux de faire ce film. «

On n’a pas beaucoup entendu parler de ce projet depuis, et il n’est pas clair si le script récemment mentionné par DeVito sera une version de Triplés ou tout autre chose. Quoi qu’il en soit, les fans se réjouiront du retour de DeVito et Schwarzenegger dans le rôle de Vincent et Julius, qui ont montré une chimie inattendue et étincelante dans leurs rôles de frères qui ont porté tout le film original. Cinemablend a été le premier à nous apporter cette nouvelle.

