Le scénario de Flash 2 a déjà été écrit

Si tout va bien quand Le flash est sorti, il ne faudra pas longtemps avant que le bal ne roule sur une suite. Au cours de l’année écoulée, Le flash La star Ezra Miller a fait la une des journaux pour des raisons problématiques, remettant en question son avenir en tant que personnage de Barry Allen. Alors que certains fans de DC ont émis l’hypothèse que Le flash pourrait connaître un destin semblable à Fille chauve-souris en conséquence, le dernier mot est que le film avance avec Warner Bros. Les dirigeants de Discovery adoptent une approche attentiste pour sa sortie. En fait, s’il a une performance suffisamment forte, il obtiendra même une suite.





Ces informations proviennent d’un nouveau rapport de THR couvrant certains des plans pour ce qui est à venir dans le monde du DCEU. Selon le rapport, L’Éclair 2 est déjà écrit et prêt à partir. Ce scénario vient de David Leslie Johnson-McGoldrickqui a co-écrit Aquaman et Aquaman et le royaume perdu. On dit que le script fini ne signifie pas nécessairement que la suite se produira définitivement et cela dépend de la performance du premier film.

Pour sa part, Miller s’est depuis excusé publiquement pour ses récents problèmes juridiques et suit actuellement une thérapie pour aider à remédier à la situation. Les représentants de l’acteur ont publié une déclaration sur les controverses, que vous pouvez lire ci-dessous.

« Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et que j’ai commencé un traitement continu. Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui m’ont alarmé et contrarié par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie. »





The Flash Hits Theatres l’année prochaine, les fans adopteront-ils le film?

Le flash a été écrit par Christina Hodson d’après une histoire de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Joby Harold. Il est réalisé par Andy Muschietti. En plus d’Ezra Miller, le film présente également pas moins de deux acteurs de Batman avec Michael Keaton et Ben Affleck apparaissant comme leurs versions respectives du Dark Knight. Ron Livingston, Kiersey Clemons, Sasha Calle et Maribel Verdu figurent également dans le film.

Le flash sera présenté en salles le 23 juin 2023. Peut-être que les dirigeants de Warner Bros. Discovery espèrent que suffisamment de temps se sera écoulé au moment de la sortie du film pour éviter les réactions incessantes à l’implication de Miller. Une partie de cela dépendra également de la capacité de Miller à éviter les ennuis dans un avenir prévisible, car une nouvelle mauvaise presse pourrait à nouveau jeter un nuage sombre sur le film. Pour ce que ça vaut, cependant, le studio semble déterminé à sortir le film plutôt que de lui donner le Fille chauve-souris traitement.