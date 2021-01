Le scénario de Doctor Strange 2 est toujours en train de changer, déclare Elizabeth Olsen, star de WandaVision

À certains égards, le film le plus important de la prochaine phase du MCU sera Docteur Strange dans le multivers de la folie. Le film présentera la franchise aux merveilles et aux horreurs du multivers et fera de l’univers cinématographique Marvel un monde beaucoup, beaucoup plus grand. Elizabeth Olsen, qui figurera dans le film en tant que Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, a récemment déclaré à Collider que le scénario du Docteur Strange la suite n’est toujours pas gravée dans la pierre, même si le tournage a commencé.

« Nous changeons toujours, non? Parce que nous donnons toujours des notes et ils sont très gentils pour accueillir les opinions et les pensées, et donc c’est toujours une évolution même pendant que vous filmez. Nous avons certainement un scénario, mais quand on m’a dit Je serais dedans, je n’avais aucune idée de ce que ça allait être. Je savais juste que j’allais être dans Doctor Strange 2. Et ce n’est qu’avant même que nous retournions pour finir WandaVision pendant la pandémie que j’ai découvert ce que je fais dans Doctor Strange 2. [Laughs] Mais c’est plutôt agréable de ne pas savoir! Vous faites simplement confiance à tout le monde, puis vous y apportez votre expérience du personnage et les gens accueillent les changements une fois que vous êtes plus impliqué. «

Le MCU est dans un endroit très fluide en ce moment, en termes de personnages de Marvel Comics qui sont légalement autorisés à être mis dans les films, et d’acteurs qui négocient toujours pour faire partie de la franchise. Il est donc compréhensible que le script change à mesure que le studio clarifie davantage les scénarios qu’il peut inclure Docteur Strange 2, et quelles histoires futures ils peuvent mettre en place.

Mis à part le retour de Scarlet Witch et Doctor Strange, un tirage au sort majeur pour Dans le multivers de la folie est le fait que le film sera dirigé par l’icône de l’horreur Sam Raimi, qui est également responsable des films Spider-Man avec Tobey Maguire. Naturellement, les fans sont impatients de voir comment Raimi donne sa propre touche unique au monde du Sorcier Suprême. Tandis que Elizabeth Olsen n’a fourni aucun détail, elle a promis que le cinéaste avait des «objectifs spécifiques» en tête.

« [Sam Raimi is] une personne incroyable avec qui travailler. C’est juste un humain si unique et je pense juste que c’est amusant de travailler avec quelqu’un avec des objectifs aussi spécifiques. Et j’adore son utilisation de la caméra et c’est définitivement une utilisation de la caméra à laquelle je ne suis pas du tout habitué. Donc je suppose que cela pourrait répondre à votre question! «

Pour l’instant, Olsen peut être considéré comme Scarlet Witch dans la nouvelle version WandaVision, qui mènera directement aux événements de Docteur Strange 2. Réalisé par Sam Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie étoiles Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez. Le film devrait actuellement sortir en salles le 25 mars 2022. Cette nouvelle vient de Collider.

Sujets: Doctor Strange 2, WandaVision