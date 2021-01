Le scénario de Clerks III est terminé, Kevin Smith prévoit de commencer le tournage cette année

Commis III a fait un grand pas en avant vers la production alors que Kevin Smith vient de terminer sa première ébauche du scénario. En 2019, Smith a annoncé que la suite était officiellement en préparation après avoir finalement réussi à convaincre Jeff Anderson de reprendre le rôle de Randal Graves – le blocage qui avait empêché Clerks III de se produire pendant des années.

Se rendre sur Facebook pour faire le point sur le projet, Kevin Smith écrit: « J’ai commencé à écrire CLERKS III le 28 décembre et je viens de terminer le premier brouillon de 101 pages hier soir! Mais l’écriture ne commence pas lorsque vous commencez à taper sur les touches: je remue ce ragoût dans mon cerveau depuis un moment maintenant . Alors, quand je me suis assis pour mettre des années de rêverie en mots réels, la partie dactylographie du processus d’écriture était assez rapide. «

Il ajoute: « Le faux New Jersey (ou ce que j’ai longtemps appelé le View Askewniverse) a été tellement plus préférable de visiter que le monde réel ces derniers temps – mais j’ai raconté l’histoire que je voulais raconter, il est donc temps de passer retour, remettez le script à quelques personnes de confiance, puis bricolez davantage en fonction des commentaires. «

Smith explique également que ce n’est pas le premier scénario pour lequel il a écrit Commis III, bien que celui-ci soit une histoire entièrement différente qui, selon le cinéaste, sera bien meilleure. Le nouveau scénario est directement inspiré de la crise cardiaque presque fatale de Kevin Smith en 2018 qui a complètement changé sa vie. En 2019, Smith a expliqué que l’intrigue de Commis III tournerait autour de Randal souffrant d’une crise cardiaque et faisant un Les commis-style film avec Dante (Brian O’Halloran) au Quick Stop après sa convalescence.

Dans sa nouvelle mise à jour sur le projet, Smith évoque à quel point il était difficile d’écrire les scènes les plus sérieuses du film, mais il est satisfait de la façon dont le scénario s’est avéré drôle. Il a également confirmé que la porte était grande ouverte pour tout personnages des deux films précédents pour rejoindre Dante et Randal.

«C’est une histoire beaucoup plus personnelle que l’incarnation précédente, tirant directement parti de la crise cardiaque qui a failli me tuer (il y a 3 ans le mois prochain)», explique Smith. « Cela déclenchait étrangement l’écriture de ces scènes, car c’était la première fois depuis longtemps que je contemplais à quel point j’étais proche de perdre cette bobine mortelle. Mais bien plus que de me rendre conscient de ma propre mortalité, ce script à Commis III me fait rire aux éclats. Dante, Randal, Elias, Becky, Jay et Silent Bob sont tous de retour, et la prémisse du film permet à quiconque était dans Les commis ou Commis II revenir dans une certaine mesure. «

Smith suggère également que le tournage commencera cette année avec son message de clôture. Le cinéaste écrit: «Après une année 2020 décevante, c’est comme ça que je veux passer une partie de 2021: chez @quickstopgroceries là où tout a commencé, avec des amis et de la famille. Et quand nous roulons enfin les caméras Commis III, Je saurai sans l’ombre d’un doute que je * suis * censé être là ce jour-là! «

En plus de Commis III, Smith prépare également une suite à un autre de ses films classiques. Il avait précédemment annoncé qu’il écrivait le scénario de Crépuscule des Mallrats, suite à sa comédie de 1995 Mallrats. L’année dernière, il a déclaré que le scénario était écrit et que le casting original reviendrait. On ne sait pas quand le tournage commencera sur ce projet. Cette nouvelle nous vient de Kevin Smith sur Facebook.

