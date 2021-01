Le scarabée ancien Weirdo ressemble à une brosse à récurer

Un arbre dans une forêt ancienne est couvert de mousse, de lichens et d’écorce escarpée – quand soudainement, un morceau de cette écorce commence à se faufiler.

Mais ce n’est pas l’écorce qui se précipite; c’est une petite créature bizarre appelée Stegastochlidus saraemcheana, un nouveau genre et espèce de scolyte cylindrique. Les scientifiques ont récupéré la créature, qui ressemble à une brosse à récurer ambulante, dans de l’ambre vieux de 100 millions d’années récolté dans la vallée de Hukawng, au nord du Myanmar. Cela remonte le scarabée au Crétacé , la période entre 145,5 millions et 65,5 millions d’années.

«Le coléoptère doit avoir passé sa vie parmi la mousse, les lichens et champignons , soit attaché à des troncs d’arbres ou sur le sol de la forêt », le co-auteur de l’étude George Poinar Jr., paléobiologiste et entomologiste à l’Oregon State University, dit dans un communiqué . « Il se cache sous un camouflage spectaculaire de sa propre fabrication, lui permettant de se fondre dans un fond moussu. »

Ce «camouflage spectaculaire» a valu au coléoptère son nom de genre, des mots grecs «stegastos», signifiant couvert, et «chlidos», signifiant ornement, ont écrit les auteurs. (Le manuel « Composition de mots scientifiques » (Washington, 1954) définit le mot similaire «chlidon» comme signifiant «bracelet, cheville ou ornement».)

Cette ornementation irrégulière fait que le coléoptère ressemble moins à un insecte qu’à un morceau d’écorce d’arbre. Dans leur article, publié le 15 décembre dans la revue Biosis: Systèmes biologiques , les auteurs indiquent utilement quelle extrémité du bogue particulier est sa tête et quel est son corps.

Cette image montre une vue latérale de Stegastochlidus saraemcheana, avec sa tête à gauche et ses pattes médianes et postérieures visibles en dessous. (Crédit d’image: George Poinar Jr., OSU)

D’une vue de dessus, la tête fait saillie du corps tubulaire sous la forme d’une structure arrondie en forme de touffe recouverte de pointes. Deux antennes segmentées s’étendent de la tête et se terminent en forme de club. Vue de côté, la tête se trouve à une extrémité du coléoptère, avec les pattes antérieures et les membres intermédiaires juste derrière. Les membres postérieurs sont légèrement plus en arrière sur le corps, devant l’abdomen cylindrique du coléoptère.

Le bug entier ne mesure que 4,2 millimètres de long, mais il fourre plus de 100 structures en forme de pointes sur son dos et sa tête. Ces pointes ont probablement aidé le coléoptère à se fondre dans la mousse, les lichens et les champignons, ont écrit les auteurs.

« Une association étroite avec les champignons est indiquée par des brins de spores fongiques, connus sous le nom de conidies, attachés à la cuticule du coléoptère, ou à la couverture extérieure », a déclaré Poinar dans le communiqué. Une paire d’acariens parasites ont également été trouvés accrochés au coléoptère par leurs pièces buccales, ont noté les auteurs. Alors qu’ils grignotaient le scarabée il y a environ 100 millions d’années, ces acariens se sont également retrouvés piégés dans l’ambre.

Les pièces buccales pointues du coléoptère suggèrent un régime carnivore, de sorte que la punaise s’est probablement attaquée à d’autres invertébrés, ont noté les auteurs. Avec un corps aussi étroit, le coléoptère pourrait facilement se glisser dans des galeries – des structures verticales construites en bois par d’autres coléoptères – et potentiellement engloutir les pupes et les larves qui y sont logées.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.