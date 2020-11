Le sauveur de Marvel, Robert Downey Jr., accusé d’être difficile à travailler avec le tournage d’Iron Man

L’importance de Robert Downey Jr. pour l’univers cinématographique Marvel ne peut être sous-estimée. Son talent et son esprit dans l’original Homme de fer fait de lui le visage de la franchise pendant plus d’une décennie. Alors que le MCU est devenu une force puissante au box-office, RDJ a relancé sa propre carrière et est revenu sur la liste A d’Hollywood.

Il est également devenu le chef de facto des acteurs qui ont joué les six Avengers originaux lors des négociations contractuelles. Pendant des années, personne chez Marvel n’a dit un mot négatif sur RDJ. Mais maintenant, un initié de l’industrie l’a accusé d’être difficile à travailler pendant ses années à jouer à Tony Stark.

Marvel a déjà qualifié Robert Downey Jr de « non assurable »

Bien avant que le réalisateur Jon Favreau prenne un risque énorme et donne à Downey Jr. le rôle de Tony Stark, il avait une carrière remplie de hauts et de bas. Après une brève course sur Saturday Night Live et une poignée de rôles de soutien dans divers films tout au long des années 80, Downey Jr. a été acclamé par la critique pour son travail dans les années 1990. Il a même remporté une nomination aux Oscars pour sa performance dans Chaplin.

Mais dans la seconde moitié de la décennie, les problèmes de toxicomanie de Downey Jr. ont commencé à affecter sa vie personnelle et sa carrière. RDJ allait et venait de la prison et de différents programmes de traitement de la toxicomanie.

Au début des années 2000, la carrière de Downey Jr. était à un point si bas que Marvel l’a appelé en fait «non assurable» dans l’une de leurs bandes dessinées. Selon Screen Rant, dans le livre de 2002 Spider-Man: obtient Kraven, les auteurs ont appelé RDJ par son nom.

L’histoire met en scène le méchant de Spider-Man, Kraven le chasseur, qui tente de faire son propre film. Dans une scène, un producteur se dispute avec un acteur qui «se moque» et qui a besoin d’être nettoyé.

La productrice dit à l’acteur qu’elle doit «se désintoxiquer plus vite que je ne peux dire:« Robert Downey Jr. n’est pas assurable ».» Plus tard dans l’année Ultimes # 3, Nick Fury dit à Captain America: «Vas-y doucement, Cap. Ce nez a été brisé plus de fois que Robert Downey Jr. »

La star de Marvel a commencé à changer sa vie au milieu des années 2000

Heureusement, RDJ est devenu sobre en 2003 et il l’est toujours à ce jour. Mais il avait causé des dommages importants à sa carrière. Après sa cure de désintoxication, il a réussi à décrocher de petits rôles dans des films comme Gothika et Bonne nuit et bonne chance. Il a également obtenu la tête du thriller de comédie indy Kiss Kiss Bang Bang.

Mais ce n’est que lorsque Favreau a tenté sa chance en 2006 lorsqu’il a choisi RDJ dans le rôle d’Iron Man que sa carrière est passée au niveau supérieur.

«Downey n’était pas le choix le plus évident, mais il a compris ce qui motive le personnage. Il a trouvé une grande partie de sa propre expérience de vie en Tony Stark », a expliqué Favreau.

Deux ans plus tard, RDJ a joué dans Homme de fer, son premier blockbuster hollywoodien. Quelques semaines plus tard, il a recommencé. Non seulement Downey Jr. a joué dans Tonnerre sous les tropiques, il a également décroché sa deuxième nomination aux Oscars pour sa performance en tant que Kirk Lazarus.

Au cours de la décennie suivante, Downey Jr.est devenu un leader parmi ses co-stars de Marvel. Il a obtenu des augmentations de salaire importantes pour ses co-stars Avengers lors de la négociation de leurs contrats pour Âge d’Ultron.

Il est également devenu le mentor hors écran de Tom Holland après que les deux acteurs ont établi le lien entre leurs personnages dans Spider-Man: retour à la maison.

Le cinéaste Gary J.Tunnicliffe affirme qu’il est difficile de travailler avec Robert Downey Jr.

Malgré toutes les distinctions que RDJ a reçues au cours de ses années dans le MCU, le cinéaste Gary J.Tunnicliffe a fait allusion à l’acteur avec lequel il n’était pas facile de travailler. Lors d’une apparition sur Midnight’s Edge, Tunnicliffe a affirmé que RDJ avait trompé les fans.

«Je veux dire, regardez, il y a un très beau travail de nettoyage sur RDJ en ce moment, et tout le monde semble penser que Robert Downey Jr. est le lapin duveteux le plus adorable de la planète, mais je connais des histoires d’Iron Man où Robert Downey Jr. n’était pas une personne facile à travailler et peut être assez difficile », a déclaré Tunnicliffe.

Il a poursuivi en disant que Downey Jr. savait clairement qu’il était le visage de la franchise et qu’il avait le pouvoir. Il affirme également que RDJ reçoit un traitement spécial par rapport aux autres acteurs du MCU. Et il dit que les cinéastes savent qu’il doit être respecté.

«C’est l’éléphant dans la pièce si vous voulez, il sait où se trouve le pouvoir», a conclu Tunnicliffe.

Bien sûr, cette information doit être prise avec un grain de sel. Le cinéaste ne tourne pas dans les mêmes cercles que Downey Jr., Favreau et le patron de Marvel, Kevin Feige. De plus, personne ne s’est manifesté pour corroborer ses affirmations.