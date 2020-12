Le satellite Capella-2 est capable de capturer des images de 50 x 50 cm de la surface de la Terre, même dans les nuages ​​ou la nuit

Cappella Space, une société dédiée à la réalisation d’images satellitaires, vient de lancer son nouveau satellite Capella-2 de nouvelle génération en orbite. Il s’agit de l’un des plus puissants du marché, capable d’afficher des images d’une résolution ridiculement élevée. En outre, il utilise une technologie non conventionnelle, selon laquelle les nuages ​​ou la nuit ne sont plus un obstacle à la vue en détail.





Avec un seul satellite en orbite actuellement, les capacités sont quelque peu limitées pour fournir rapidement des images du monde entier. Cependant, l’entreprise Il est prévu d’en lancer six autres au total au cours de cette prochaine 2021. Avec eux en orbite, les clients (publics et privés) peuvent accéder au site Web d’une entreprise pour acheter des images de qualité de n’importe où dans le monde.

Radar à synthèse d’ouverture (SAR)

Ce qui rend ce satellite particulièrement intéressant, c’est sans aucun doute la technologie qu’il utilise pour visualiser ce qui se passe à la surface de la Terre. Il s’agit du radar à synthèse d’ouverture (SAR), une technologie utilisée par la NASA depuis plus de cinq décennies. Bien sûr, pas aussi populaire et aussi précis que Capella Space le fait actuellement. Grâce à cette technologie, le satellite est capable de voir les détails de la surface même la nuit ou même avec des nuages dense entre les deux.

Comment obtenez-vous alors de la visibilité? Utiliser un radar. Le SAR envoie un signal radio de 9,65 GHz à la Terre et capte ce qui est réfléchi. En conséquence, le satellite a des images 3D détaillées de la surface de la Terre, que ce soit de jour comme de nuit, clair ou nuageux.

Il faut garder à l’esprit qu’environ la moitié de la Terre est toujours sombre, en plus du fait que dans la partie où il y a de la lumière, des nuages ​​peuvent apparaître. Par conséquent, Capella-2 a automatiquement plus de 50% de visibilité que les autres satellites.

Capella Space semble avoir de grands projets avec son service une fois qu’il sera déployé avec l’ensemble du réseau satellite. L’une des options qu’ils disent qu’il offrira sera le mode Spotlight. Dans ce mode définir une cible sur la surface de la terre et la suivre en continu avec plusieurs satellites les déplaçant pour se concentrer sur la cible.

En outre, la société propose Capella Console, un service à la demande qui offrira du contenu satellite à n’importe qui cela l’exige et paye. La seule condition est d’avoir reçu l’autorisation du Règlement international sur le trafic d’armes. Ils n’ont révélé aucun prix, mais avoir la possibilité de voir une image détaillée de n’importe quelle partie du monde à moins d’un demi-mètre, va coûter cher.

Via | nouvelles de la BBC

Plus d’informations | Espace Capella