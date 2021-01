Le satellite Astrosat repère un amas d’étoiles globulaires «  dinosaures de l’univers  »: Dept of Sci-Tech

diamond point Boucles d'oreilles en or jaune Dreamer - Or jaune

Ces boucles d'oreilles Diamond Point sont en or jaune 14 carats (2,2 gr.). Les boucles d'oreilles ont un diamètre de 9 mm, une longueur de 19 mm. et une largeur de 8 mm. Cette collection est le rêve de tout rêveur. Portez les bijoux avec des étoiles et des cœurs et dérivez dans l'univers infini et les amours