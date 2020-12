Un voyage pour la rédemption

Certaines œuvres restent sur la rétine pendant des semaines, des mois et, dans certains cas, des années. Le sans chemin C’est l’un de ces titres construits pour durer, pour rester actif dans l’esprit des joueurs pour sa simplicité, son esthétique, son message et son ressenti. Parce que oui, cela donne des traces vibrantes et tournantes des meilleures œuvres que nous ayons jamais goûtées, mais avec son propre caractère et sa propre personnalité. Il suit son propre chemin.

Une entité sombre connue sous le nom de God Slayer domine désormais les terres des Hauts, des divinités protectrices qui ont été transformées par la corruption. Sous cette prémisse, Le sans chemin nous met dans le rôle d’une fille, une voyageuse qui, armée de son arc, s’alliera avec un aigle qui élargira ses possibilités motrices, tout en étant notre fidèle compagnon pour résoudre des énigmes et au combat. Son immense pouvoir aidera l’archer à réduire la corruption des énormes bêtes, qui seront les seuls combats du titre.

J’ai pu lire diverses comparaisons avec des œuvres telles que L’ombre du colosse en raison de la présence nulle d’ennemis mineurs. Si c’est vrai aux niveaux jouables, je pense que je trouve une proximité avec d’autres œuvres en dehors du monde des jeux vidéo, du moins en termes d’aspects thématiques et symboliques. Je fais spécifiquement référence au travail du Studio Ghibli. Aujourd’hui cela peut paraître banal, puisque le regard des artistes japonais a introduit beaucoup dans l’imaginaire occidental qu’il ne considérait pas auparavant. Mais la vérité est que en peu de jeux avait-il ressenti autant de communion avec l’amour de la nature d’une manière si mystique et proche des approches de Princesse Mononoke ou Nausicaä de la vallée du vent.

C’est curieux, car là où nous sommes habitués à recevoir de la dissonance, ici la consonance ludonarrative prévaut. Le message, le timing, la musique et l’action du joueur: tout fonctionne en harmonie.

L’aspect le plus surprenant de Le sans chemin c’est votre mouvement. L’archer se déplacera à travers un monde ouvert à des vitesses vertigineuses simplement en utilisant une barre «d’énergie» que nous remplirons en frappant des cibles avec notre arc. Au début, cela peut sembler un mécanicien grossier, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Après les premières mesures, nous contrôlerons modérément le Horaire Pour atteindre ces objectifs, nous visons presque automatiquement, transformant ce qui semblait cher en une grâce inégalée. Il viendra même un moment où nous commencerons à nous améliorer encore plus, en utilisant notre plus grande maîtrise du contrôle pour atteindre les cibles en relâchant la flèche plus tôt, ce qui nous fournira une augmentation significative de la vitesse.

Ces flèches font le bonheur de la section sonore, même si cela peut paraître anodin, mais c’est dans ces détails que l’on note la bonne performance du développement. Sans aller plus loin, ils ont choisi d’introduire un Yumi, l’énorme et caractéristique arc japonais qui dépasse son porteur en stature, rehaussant le cadre et renforçant encore cette combinaison d’éléments dont se vante sa direction artistique. Les sifflets des flèches accompagnent une bande-son aussi mystique qu’épique, principalement dans les combats, mais cela ne nous laissera pas de côté lors des étapes d’exploration.

Traverser les différentes zones du jeu devient ainsi une promenade épique en compagnie de l’aigle. Chaque fois que nous atteignons une nouvelle zone, nous avons la mission de libérer le Supérieur qui l’habite, pour lequel nous devons activer trois tours très éloignées les unes des autres. Mais l’éloignement n’est pas un problème Le sans chemin, mais plutôt une occasion de profiter de la vitesse, de l’aide de l’aigle pour glisser à une certaine distance. Attention, chaque tour nécessite un sceau ou deux pour s’activer. Il n’y a pas d’ordre spécifique et nous pouvons récupérer ceux que nous voulons tant que nous atteignons le nombre, bien que nous puissions tous les rassembler pour compléter la zone à cent pour cent, ce qui prolongera notre temps de jeu de plusieurs heures. Que nous recherchions les timbres nécessaires ou que nous voulions tous les obtenir, nous devrons passer par quelques ruines pour les obtenir et ainsi pouvoir activer la tour. C’est là que nous devrons résoudre un puzzle qui passe par des miroirs, des torches à la lumière et une certaine connexion avec notre partenaire pour actionner les interrupteurs. La vérité est qu’ils sont suffisamment complexes pour ne pas être une simple procédure et pourtant ils peuvent encore être résolus sans avoir besoin d’un guide. C’est parce qu’il y a une approche claire: le jeu n’a pas l’intention de perdre. Il veut que nous arrivions à la fin du voyage. Et cela le fait aussi d’une manière curieuse: il n’y a pas de mécanisme de mort.

Lorsque nous parcourons la carte pendant l’exploration, l’ennemi dans la zone est à l’intérieur d’une énorme tempête rouge qui se déplace, pouvant nous piéger dans ce qui est, peut-être la partie qui convient le moins au reste. Nous passons à une courte phase furtive dans laquelle nous devons sauver l’aigle alors que nous ne pouvons pas laisser la bête nous voir, mais la pénalité dans ce cas est simplement une perte partielle de cristaux, qui servent exclusivement à remplir une barre séparée. Cette barre fonctionne de la même manière que les stylos de Une courte randonnée et la vérité est que cela fonctionne assez bien. Plus nous explorerons, plus nous aurons de volets aériens, mais il n’est pas obligatoire de les obtenir, ils ne feront que faciliter notre déplacement vertical.

Mais une fois que nous avons activé les tours, nous sommes maintenant le chasseur et la bête devient notre proie, commençant une poursuite frénétique et amusante qui exciterait n’importe qui à céder la place à la bataille finale de la région, où peu importe le nombre de coups que nous recevons (que ils seront peu nombreux, car les motifs sont basés sur le spectacle musical et visuel) nous serons toujours victorieux. Avec cela, nous continuerons notre chemin vers un plateau plus élevé à la recherche du prochain Supérieur, jusqu’à ce que nous atteignions une bataille finale pleine d’émotion et où tout aboutit à une extase inattendue qui ne nous laisse qu’admirer le générique, perplexes par le spectacle.

La vérité est une terre sans chemin

Le sans chemin propose une aventure intime pleine de moments épiques et attachants. La communion avec l’aigle est telle que nous devons nettoyer sa corruption après un grand effort, transformant la relation en une symbiose totale. L’ascension du God Slayer vers la divinité et le message contre lui est posé comme une fable aussi profonde que simple sur la condition sociale de l’être humain, en utilisant la nature comme les bandes Ghibli susmentionnées ont été utilisées. Bref, les créateurs de Abzû ont frappé la clé lors de la création d’une ode à la beauté visuelle et d’un titre écrasant qui incite le joueur à ne jamais lâcher prise.

Cette analyse a été réalisée avec une copie PC acquise par la rédaction.