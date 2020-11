Le sandwich au fromage grillé ultime d’Ina Garten contient 1 ingrédient “ inhabituel ”

Ina Garten prépare des plats vraiment élégants à servir aux invités à un dîner, mais elle a également ses propres tours rafraîchissants sur des plats réconfortants classiques. Notez, par exemple, comment elle prend le sandwich grillé au fromage typique à un autre niveau avec l’inclusion d’un ingrédient «inhabituel».

Ina Garten | Noam Galai / Getty Images pour NYCWFF

La version adulte d’un sandwich au fromage grillé d’Ina Garten prend un peu de temps

Les sandwichs au fromage grillé du passé nécessitaient une poêle chaude, quelques tranches de pain, du beurre et du fromage. La version de Garten comporte quelques étapes supplémentaires pour un sandwich plus délicieux, mais ce n’est pas un aliment réconfortant rapide à préparer à la hâte.

La recette de Barefoot Contessa Ultimate Grilled Cheese comprend un mélange de fromages, ainsi qu’une tartinade qu’elle mélange pour chaque sandwich… plus du bacon.

La recette nécessite la cuisson du bacon, ce qui est une étape supplémentaire qui ne fait généralement pas partie d’un sandwich au fromage grillé typique, mais elle a une excellente stratégie pour cela: le faire cuire sur une grille posée sur une plaque de cuisson dans un four à 400 degrés pendant 20 à 30 minutes.

Le sandwich au fromage grillé Barefoot Contessa a un ingrédient inhabituel

Lorsque Garten a montré les étapes pour faire son sandwich au fromage grillé dans un épisode de Contessa aux pieds nus, elle a noté l’ingrédient «inhabituel» qu’elle ajoute à son sandwich: le parmesan.

Le parmesan fait partie d’une pâte à tartiner qui contient de la mayonnaise, de la moutarde de Dijon, du sel et du poivre, qu’elle distribue généreusement sur chaque tranche de pain.

Elle utilise également un mélange de fromages, de cheddar et de gruyère, qu’elle râpe au robot culinaire avant de déposer sur les sandwichs.

Une fois que tout est assemblé, elle fait griller le sandwich dans une presse à panini.

Recette de fromage grillé Contessa aux pieds nus

La recette Barefoot Contessa pour son sandwich au fromage grillé est sur son site Web et répertorie les ingrédients suivants:

12 tranches de bacon épais

1 tasse de mayonnaise

1/4 tasse de moutarde de Dijon

1/4 tasse de parmesan fraîchement râpé

1½ cuillère à café de sel casher

1/2 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

1 pain pullman blanc ou pain au levain, tranché de ½ pouce d’épaisseur (12 tranches)

6 cuillères à soupe de beurre salé, à température ambiante

6 onces de Gruyère ou Comté vieilli, râpé

6 onces de cheddar extra-fort, râpé

Garten commence avec un four préchauffé à 400 degrés pour le bacon, qu’elle dispose en une seule couche sur une grille placée sur une plaque de cuisson. Le bacon cuit pendant 20 à 30 minutes et, une fois égoutté et refroidi, elle le coupe en petits morceaux.

La mayonnaise, la moutarde et le parmesan sont combinés avec le sel et le poivre dans un petit bol. Elle commence par beurrer chaque tranche de pain puis les retourne, côté beurre vers le bas, afin de pouvoir assembler les sandwichs avec la tartinade, le bacon et les fromages râpés.

Les sandwichs sont cuits dans une presse à panini chauffée et grillés pendant 3 à 5 minutes. Si vous n’avez pas de presse à panini, vous pouvez utiliser une poêle chaude, faire griller pendant 3 à 5 minutes d’un côté et une fois grillée, retourner et griller de l’autre côté.