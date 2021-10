Le Sandman de Thomas Haden Church est-il confirmé pour Spider-Man: No Way Home?

Il n’y a aucun doute que Spider-Man : Pas de chemin à la maison est l’un des films les plus attendus de l’année. À moins de deux mois de l’arrivée du prochain film de Sony et Marvel, il semble maintenant que la campagne marketing commence enfin à se dérouler. Plus tôt dans la journée, Empire a révélé son tout premier aperçu de la couverture du numéro de ce mois-ci, donnant aux fans un aperçu plus approfondi du dernier costume Spider-Man de Tom Holland. Un autre numéro de couverture a également été révélé, conçu avec une explosion de couleurs de bandes dessinées, illustré exclusivement pour Empire par Murugiah. Si vous regardez de près les photos de couverture récemment publiées, vous pouvez apercevoir un autre méchant éventuellement confirmé qui devrait revenir dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

La couverture d’abonné de notre #SpiderManNoWayHome est une explosion audacieuse de couleurs de bandes dessinées kaléidoscopiques, illustré exclusivement pour Empire par @Murugiah_. LIRE LA SUITE : https://t.co/1L405T7zL5pic.twitter.com/7ipfkbt2uN — Empire Magazine (@empiremagazine) 22 octobre 2021

Sur la deuxième photo ci-dessus, on peut voir une main jaune dans le coin inférieur droit formant un poing, tout en sortant d’un mélange de couleurs vert et noir. Il semble assez évident que le poing jaune est de nul autre que Flint Marko alias Sandman. Alors que le poing jaune semble être fait de sable, le mélange de couleurs vert et noir semble représenter la chemise rayée communément portée par Flint Marko. Dans la dernière bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il y a eu beaucoup de théories selon lesquelles le Sandman lui-même a déjà fait une apparition à 2:14 et 2:27. Vous pouvez également consulter la bande-annonce officielle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison au dessous de.

The Sandman est un personnage fictif apparaissant dans les bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. C’est un métamorphe doté par un accident de la capacité de se transformer en sable. Au fil du temps, le Sandman s’est racheté pour devenir un anti-héros dans l’univers Marvel. Il a également été un ennemi des Quatre Fantastiques et l’un des membres fondateurs de l’équipe de super-vilains connue sous le nom de Sinister Six. En 2009, le Sandman a été classé 72e plus grand méchant de bande dessinée de tous les temps par IGN.

Les fans ont vu pour la dernière fois l’apparition de Sandman dans Tobey Maguire’s Spider-Man 3 en 2007. Le personnage a été joué par Église Thomas Haden, qui était l’antagoniste secondaire du film. Flint Marko, initialement nommé William Baker, est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées Marvel créées par Stan Lee et Steve Ditko en 1963. Bien que personne d’autre n’ait confirmé l’apparition de Sandman dans le prochain film, la couverture du numéro Empire récemment révélée semble plus qu’assez de confirmation pour les fans du monde entier.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un prochain film de super-héros américain basé sur le personnage Marvel du même nom. Le prochain film est coproduit par Columbia Pictures et Marvel Studios, et distribué par Sony Pictures Releasing. Le film est la suite directe de Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi, et sera le 27e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le film est réalisé par Jon Watts, écrit par Chris Mckenna et Erik Sommers, et met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man, aux côtés de Zendaya dans le rôle de MJ, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong , Alfred Molina et Jamie Foxx. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira aux États-Unis le 17 décembre 2021.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man