Le Sandman ajoute 12 à la distribution, y compris la mort, le désespoir et Johanna Constantine

DC Comics a annoncé 12 autres membres de la distribution pour l’adaptation de la série Netflix de L’homme de sable. La série raconte l’histoire du Seigneur des rêves, Morpheus (alias Sandman et Dream), et les membres de sa famille Death, Destruction, Destiny, Despair, Desire and Delirium. La série sera dirigée par Tom Sturridge dans le rôle de Dream et Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer.

Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Patton Oswalt, Joely Richardson, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, Kyo Ra, Razane Jammal et Sandra James Young co-joueront aux côtés de Tom Sturridge et Gwendolyn Christie dans The Sandman! pic.twitter.com/tlQ97I0xyS – Netflix (@netflix) 26 mai 2021

Ils rejoignent les acteurs précédemment annoncés de Vivienne Acheampong comme Lucienne, Boyd Holbrook comme Corinthian, Charles Dance comme Roderick Burgess, Asim Chaudhry comme Abel et Sanjeev Bhaskar comme Caïn. Parallèlement à l’annonce du casting, Gaiman lui-même a annoncé: « Il y a plus de parties à annoncer et j’ai pensé que ce serait amusant de vous parler de certaines d’entre elles et de la réflexion derrière elles … »

Kirby Howell-Baptiste comme Death – La soeur plus sage, plus gentille et beaucoup plus sensible de Dream. Beaucoup plus difficile à lancer que vous ne l’imaginez (enfin, que je ne l’imaginais, en tout cas). Des centaines de femmes talentueuses de partout dans le monde ont auditionné, et elles étaient brillantes, et aucune d’entre elles n’avait raison. Quelqu’un qui pourrait dire la vérité à Dream, d’une part, mais aussi être la personne que vous voudriez rencontrer quand votre vie est finie, d’autre part.

Mason Alexander Park en tant que désir – Le frère de Dream et tout ce que vous voulez, ce que vous voulez et qui vous êtes. Le désir est aussi un problème pour Dream. Les familles sont compliquées.

Donna Preston comme désespoir – La jumelle de Desire, la sœur de Dream. Elle est le moment où tout espoir est parti, le plus sombre de l'Infini.

Razane Jamal comme Lyta Hall – L'amie de Rose, une jeune veuve pleurant son mari Hector. Rose ne sait pas qu'Hector a commencé à apparaître dans les rêves de Lyta, cependant. Ou que des choses étranges se produisent.

David Thewlis comme John Dee – Le fils d'Ethel est dangereux. Il était devenu fou, il y a longtemps. Maintenant, il est parti et à la recherche de la vérité qui pourrait détruire le monde. Nous avions besoin d'un acteur qui puisse vous briser le cœur et garder votre sympathie tout en vous emmenant dans les endroits les plus sombres.

Kyo Ra en tant que Rose Walker – Une jeune femme à la recherche désespérée de son frère disparu, qui trouve une famille qu'elle ne savait pas qu'elle avait, et un lien avec Dream qu'aucun d'eux ne peut échapper. Nous avions besoin de quelqu'un de jeune qui puisse vous faire prendre soin de vous alors qu'elle s'aventure dans des endroits très dangereux. Corinthian de Boyd Holbrook l'attend, après tout.

Patton Oswalt comme la voix de Matthew the Raven – L'émissaire de confiance de Dream. Un corbeau. Je m'attendais à ce que nos animaux soient CGI, et j'ai été à la fois surpris et ravi quand les quotidiens ont commencé à arriver, et il y avait Dream en train de parler à … eh bien, un corbeau. Mais les corbeaux ne parlent pas vraiment. La question était la suivante: pourrions-nous trouver un acteur qui pourrait vous faire vous soucier d'une personne décédée qui était maintenant un oiseau dans The Dreaming – quelqu'un qui n'est pas certain de ce qui se passe, ou si tout cela est une bonne idée? Et pourrions-nous trouver un doubleur qui était aussi le genre de fan de Sandman qui faisait la queue pour faire signer ses bandes dessinées Sandman? La réponse était oui.

Stephen Fry comme Gilbert – Le protecteur débonnaire de Rose Walker. Une main tamponnée avec un paradoxe et une canne à épée.

Jenna Coleman comme Johanna Constantine – Aventurière occulte du XVIIIe siècle, arrière-arrière-arrière-grand-mère de John Constantine. Ce personnage de Sandman est devenu si populaire qu'elle a même eu sa propre série dérivée. Je l'ai créée pour remplir le rôle que John Constantine a joué dans le passé. Lorsque nous avons échoué la première saison, étant donné que nous savions que nous allions rencontrer Johanna dans le passé, nous nous sommes demandé ce qui se passerait si nous rencontrions une version d'elle dans le présent également. Nous l'avons essayé et le scénario était plus pétillant, plus fougueux et à certains égards encore plus amusant. Donc, après l'avoir écrite, nous devions simplement la jeter.

Joely Richardson comme Ethel Cripps, Niamh Walsh comme Young Ethel Cripps – L'amour de Roderick Burgess, la mère de John Dee, est un rôle petit mais vital dans les bandes dessinées, mais elle est devenue plus importante au fur et à mesure que nous racontions notre histoire.

– L’amour de Roderick Burgess, la mère de John Dee, est un rôle petit mais vital dans les bandes dessinées, mais elle est devenue plus importante au fur et à mesure que nous racontions notre histoire. Sandra James Young comme Unity Kincaid – Héritière, mystérieuse bienfaitrice de Rose. Elle a passé un siècle endormi. Maintenant, elle est réveillée, ayant raté sa vie.

« Bien sûr, il y a plus de délices et de cauchemars que j’ai énumérés ici, et nous avons quelques secrets de plus dans nos manches. L’idée est de rester fidèle à Sandman, mais de le faire pour le moment plutôt que d’en faire des années 1980 pièce d’époque. Dans Sandman No. 1, il y a une maladie du sommeil qui survient parce que Morpheus, le Seigneur des rêves, est capturé en 1916, et en 1988 il s’échappe. Au lieu d’être captif pendant environ 80 ans, il va être captif depuis environ 110 ans et cela va changer les choses. «

Ce que nous savons, c’est que la série sera un riche mélange de mythe moderne et de fantaisie sombre. La fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont tous étroitement imbriqués. Basé sur la série de bandes dessinées The Sandman du même nom, créée pour DC Comics par Neil Gaiman (Bons présages, Coraline). Gaiman sera également co-scénariste et producteur exécutif de la série Netflix, qui sera produite par WB Television.

